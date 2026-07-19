Aşırı Sürükleyici FPS Oyunu İndirimde! Fiyatı Çok Düştü

Steam'de FPS oyunlarını sevenler için dikkat çeken bir indirim başladı. Platform geçtiğimiz yıllarda çıkan bir oyunda büyük bir indirime gitti. Peki indirimdeki oyun hangisi ve bu kampanya ne zamana kadar devam edecek? İşte kampanyanın detayları!

Atomic Heart Steam'de Kaç TL Oldu?

Steam kısa bir süre önce başlattığı kampanyayla Atomic Heart'ın fiyatında yüzde 75'lik bir indirime gitti. Bu kampanyayla birlikte oyunun fiyat etiketi 34,40 dolardan (1622 TL) 9,99 dolara (471 TL) geriledi. Bununla birlikte indirimin 30 Temmuz'a kadar devam edeceğini belirtelim.

Atomic Heart Xbox'ta ve PlayStation'da Kaç TL?

Benzer bir durum Xbox için de geçerli. Zira oyun an itibarıyla Xbox'ta 1.150 TL yerine 345 TL'ye satılıyor. Yani yapımı 30 Temmuz'a kadar indirimli fiyattan satın alabiliyorsunuz. PlayStation tarafında da bir indirim söz konusu. Oyun yine 30 Temmuz'a kadar 4.749 TL yerine 1.424 TL'den satışta.

Atomic Heart Nasıl Bir Oyun?

Atomic Heart, 2023'te piyasaya sürülen bir birinci şahıs aksiyon-rol yapma oyunu diyebiliriz. 1950'lerin Sovyetler Birliği'nde geçen oyunda ütopik bir tesiste kontrolden çıkan robot isyanını bastırmakla görevli bir özel ajanı yönetiyorsunuz. Burada elinizdeki deneysel bir eldiven ve çeşitli silahlar ile düşman sürülerini alt edip gerçeği ortaya çıkarmaya çalışıyorsunuz. Outlast'ın aksine güçlü silahlara ve yeteneklere sahip olduğunuz için kontrolden çıkmış agresif robotlar ve mutasyona uğramış biyolojik tehditlerle doğrudan yüzleşerek savaşmanız gerekiyor.

Atomic Heart Sistem Gereksinimleri Neler?

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi: Windows 10 (20H1 version or newer, 64-bit versions)

İşlemci: AMD Ryzen 3 1200 or Intel Core i5-2500

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: 4 GB VRAM, AMD Radeon R9 380 or NVIDIA GeForce GTX 960 DirectX: Version 12

DirectX: Sürüm 12

Depolama: 90 GB kullanılabilir alan

Editörün Yorumu

Atomic Heart daha önce oynadığım oyunlardan birisi. FPS oyunlarını sevdiğimden bu yapım da fazlasıyla ilgimi çekmişti. Eğer siz de bu tür ilgi duyuyorsanız hazır indirimdeyken Atomic Heart'a bir şans verebilirsiniz.