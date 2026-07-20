OLED Ekranlı vivo X300e Yolda! 7200 mAh Batarya ve Dahası

vivo yeni bir telefon tanıtmaya hazırlanıyor. Duyuru ile birlikte X300e isimli telefonun tanıtım tarihi açıklığa kavuştu. Telefon da Qualcomm tarafından geliştirilen çok güçlü bir Snapdragon işlemcisi bulunacak. Bu sayede mobil oyunlar sorunsuz oynanabilecek. vivo'nun yeni telefonu ayrıca yüksek batarya kapasitesi sayesinde uzun pil ömrü sunacak.

vivo X300e Ne Zaman Tanıtılacak?

vivo X300e, 27 Temmuz 2026 tarihinde tanıtılacak. Tanıtımla birlikte telefonun tüm özellikleri ve fiyat etiketi belli olacak. Telefon siyah, beyaz ve turuncu olmak üzree üç farklı renk seçeneği ile birlikte gelecek. Cihazın arka yüzeyinde kare şeklinde bir modül bulunacak. Bu modülün üzerinde kameralar ve LED flaş yer alacak.

vivo X300e Türkiye'de Satılacak mı?

vivo X300e'nin Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağına dair herhangi bir açıklama yapılmadı. Türkiye'de şu anda X300 ve X300 Pro dahil olmak üzere vivo'nun pek çok telefonu satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda X500'ün Türkiye'de satışa sunulma ihtimali bulunuyor.

vivo X300e'nin Fiyatı Ne Kadar Olacak?

vivo X300'nin 16 GB RAM ve 512 GB depolama alanına sahip sürümü 79 bin 999 TL fiyat etiketiyle satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda vivo X300e, 75 bin TL civarında bir fiyat ile satılabilir. Konuya dair açıklama yapılmadığını, bu nedenle telefonun farklı fiyat ile satılabileceğini belirtelim.

vivo X300e'nin Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Boyutu: 6,59 inç

6,59 inç Ekran Teknolojisi: OLED

OLED Ekran Çözünürlüğü: 1.5K

1.5K İşlemci: Snapdragon 8 Gen 5

Snapdragon 8 Gen 5 Ana Kamera: 50 MP

50 MP Ultra Geniş Açılı Kamera: 8 MP

8 MP Periskop Kamera: 50 MP

50 MP Ön Kamera: 50 MP

50 MP Batarya: 7200 mAh

7200 mAh Hızlı Şarj: 90W

vivo X300e'nin Ekran Özellikleri Neler Olacak?

İddiaya göre vivo'nun yeni telefonu 6,59 inç ekran büyüklüğüne sahip olacak. Cihaz, OLED ekran üzerinde 1.5K çözünürlük sunacak. Karşılaştırma yapmak gerekirse serinin diğer modeli vivo X300'de 6,31 inç ekran boyutu, AMOLED ekran, 120Hz yenileme hızı ve 4500 nit parlaklık tercih edilmişti.

Önceki modelin ekran özellikleri göz önünde bulundurulduğunda yeni telefonda 4500 nit civarı parlaklık görebiliriz. Bu parlaklık, günşe ışığı altında bile ekranın rahatça görülebilmesini sağlıyor. OLED ve AMOLED, siyahları tam anlamıyla siyah olarak gösteriyor. Böylece karanlık sahnelerde grileşme sorunu olmuyor. Bu ekranlar ayrıca çok canlı renklere sahip.

vivo X300e'nin İşlemcisi Nasıl Olacak?

Telefonda Snapdragon 8 Gen 5 işlemcisi bulunacak. Bu işlemci, popüler MOBA oyunu Mobile Legends: Bang Bang'i ortalama 120 FPS, aksiyon RPG türündeki Wuthering Waves'i 60 FPS, aksiyon RPG oyunu Genshin Impact'i ise ortalama 55 FPS'te çalıştırıyor. Yeni X300e'de en iyi grafikli mobil oyunlar bile sorunsuz bir şekilde oynanabilecek.

Snapdragon 8 Gen 5 daha önce OnePlus Ace 6T, OnePlus 15R ve Realme Neo 8 dahil olmak üzere pek çok cihazda tercih edilmişti. İşlemcide 3.8 GHz hızında çalışan iki çekirdek ve 3.32 GHz hızında çalışan altı çekirdek olmak üzere toplamda sekiz çekirdek bulunuyor. Bu arada X300'de Dimensity 9500 işlemcisi mevcut. Bu işlemci de söz konusu mobil oyunları sorunsuz çalıştırıyor.

vivo X300e'nin Kamera Özellikleri Neler Olacak?

X300e'nin arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 8 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde periskop kamera bulunacak. Periskop kamera, fotoğraf kalitesi bozulmadan yakınlaştırma yapılabilmesini sağlıyor. Ultra geniş açılı kamera ise geniş alanları tek kareye sığdırıyor. Bu da özellikle manzara ve mimari çekimlerinde önmeli bir avantaj sağlıyor.

Telefonu ön yüzeyinde ise 50 megapiksel çözünürlüğünde kamera yer alacak. Karşılaştırma yapmak gerekirse vivo X300'de 200 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde periskop telefoto kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde ön kamera mevcut.

vivo X300e'nin Bataryası Kaç mAh Olacak?

vivo'nun yeni telefonu 7200 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. X300e, bu yüksek kapasite sayesinde uzun pil ömrü sunacak. Cihaz ayrıca 90W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek. Bu teknoloji sayesinde ise telefonun şarj olması için uzun süre beklenmesine gerek kalmayacak. Bu arada X300'de 6040 mAh batarya kapasitesi ve 90W hızlı şarj teknolojisi tercih edilmişti.

Editörün Yorumu

OLED kullanan biri olarak bu ekranda hem oyun oynamanın hem de film ve dizi izlemenin çok keyifli olduğunu söyleyebilirim. Bunun nedeni ise bu ekranın çok canlı renklere sahip olması ve siyahları tam anlamıyla siyah olarak göstermesi. Bu arada telefonun yoğun kullanımda bile uzun pil ömrü sunacağını düşünüyorum. Bu da özellikle seyahatlerde önemli bir avantaj sağlayacak.