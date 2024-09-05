Sürücülere Müjde: Benzin Fiyatlarına İndirim Yolda!

Birçok etkenden dolayı akaryakıt fiyatlarına genellikle zam yapılsa da, bazı durumlarda indirimlerle de karşılaşabiliyoruz. Görünüşe göre çok yakında buna benzer bir durum yaşanacak. Son raporlar, son dönemde petrol fiyatlarında yaşanan düşüşün pompaya indirim olarak yansıyacağını gösteriyor.

Benzin Fiyatlarına 1,84 TL'lik İndirim Bekleniyor

Brent petrolün haftanın başından bu yana yüzde 8'lik bir düşüş yaşadığı ve varil fiyatlarının 73 doların altına düştüğü belirtildi. Son dönemde petrol fiyatlarında yaşanan bu düşüşün pompada indirimle sonuçlanacağı ifade edilirken, benzine 1,84 TL indirim gelmesi bekleniyor. Ancak motorin fiyatlarında ise bir değişiklik yapılması şimdilik söz konusu değil.

İşte Dünya Gazetesi'nin haberine göre güncel akaryakıt fiyatları;

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin fiyatı: 43.31 TL

Motorin litre fiyatı: 43.23 TL

LPG litre fiyatı: 25.13 TL

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin fiyatı: 43.19 TL

Motorin litre fiyatı: 43.16 TL

LPG litre fiyatı: 24.59 TL

Ankara

Benzin litre fiyatı: 43.62 TL

Motorin litre fiyatı: 43.62 TL

LPG litre fiyatı: 25.14 TL

İzmir

Benzin litre fiyatı: 44.08 TL

Motorin litre fiyatı: 44.13 TL

LPG litre fiyatı: 24.89 TL

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