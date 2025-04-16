Büyükşehir Sürücülerine Kötü Haber: Benzin Fiyatlarına Büyük Zam!

18 Nisan Perşembe gününden itibaren geçerli olacak artışla birlikte benzinin litre fiyatına 94 kuruşluk bir zam yapılacak. Yani gece yarısından sonra pompaya gidenler, artık daha yüksek bir fiyatla karşılaşacak. Büyükşehirlerdeki sürücüler için de durum pek parlak değil, zira tabelalar 45 TL üzerinde parlayacak.

Motorin kanadında henüz bir değişiklik meydana gelmedi. Benzin grubu zamdan nasibini alıyor; şu an İstanbul'da litre fiyatı 44 TL civarındayken, Ankara'da 44,77 TL, İzmir'de ise 45,13 TL seviyelerinde seyrediyor.

Peki zam geldiğinde yeni fiyatlar nasıl olacak? İşte güncel fiyat listesi...

Güncel Benzin Fiyatları — 16 Nisan 2025

Gelecek yeni zamlardan sonra büyükşehirlerdeki akaryakıt tablosu şu şekilde olacak:

Şehir / Bölge Benzin (TL) Motorin (TL) LPG (TL) İstanbul (Avrupa) 44,18 44,32 27,39 İstanbul (Anadolu) 44,03 44,20 26,79 Ankara 44,75 45,07 27,29 İzmir 45,12 45,43 27,24

Yeni fiyatlar gece yarısı itibariyle geçerli olacak.