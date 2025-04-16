Büyükşehir Sürücülerine Kötü Haber: Benzin Fiyatlarına Büyük Zam!
Benzine 18 Nisan gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde 94 kuruş zam geliyor. Büyükşehirlerde yaşayanlar için fiyatlar 45 TL'yi geçecek.
18 Nisan Perşembe gününden itibaren geçerli olacak artışla birlikte benzinin litre fiyatına 94 kuruşluk bir zam yapılacak. Yani gece yarısından sonra pompaya gidenler, artık daha yüksek bir fiyatla karşılaşacak. Büyükşehirlerdeki sürücüler için de durum pek parlak değil, zira tabelalar 45 TL üzerinde parlayacak.
Prens'in 3. Sezon Fragmanı Yayınlandı! Çok Yakında Geliyor
Popüler komedi dizisi Prens'in 3. sezonu için yeni fragman yayınlandı. Peki, Prens'in yeni sezonu ne zaman yayınlanacak? İşte detaylar!
Motorin kanadında henüz bir değişiklik meydana gelmedi. Benzin grubu zamdan nasibini alıyor; şu an İstanbul'da litre fiyatı 44 TL civarındayken, Ankara'da 44,77 TL, İzmir'de ise 45,13 TL seviyelerinde seyrediyor.
Peki zam geldiğinde yeni fiyatlar nasıl olacak? İşte güncel fiyat listesi...
Güncel Benzin Fiyatları — 16 Nisan 2025
Gelecek yeni zamlardan sonra büyükşehirlerdeki akaryakıt tablosu şu şekilde olacak:
|Şehir / Bölge
|Benzin (TL)
|Motorin (TL)
|LPG (TL)
|İstanbul (Avrupa)
|44,18
|44,32
|27,39
|İstanbul (Anadolu)
|44,03
|44,20
|26,79
|Ankara
|44,75
|45,07
|27,29
|İzmir
|45,12
|45,43
|27,24
Yeni fiyatlar gece yarısı itibariyle geçerli olacak.