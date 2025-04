Oyun Yapmak İsteyenlere Müjde: İşe xAI'ın Grok Botuyla Başlayabilirsiniz

Elon Musk'ın yapay zeka girişimi xAI tarafından geliştirilen sohbet botu Grok, şimdi de Grok Studio ile sahneye çıktı. ChatGPT'den aşina olduğumuz Canvas özelliğiyle ve dahi hem ücretsiz hem de ücretli kullanıcıların ulaşabileceği bir araç olmasıyla dikkat çekiyor.

Grok artık sadece sohbet değil, belge ve uygulama üretiminde de aktif rol oynayacak. Grok Studio'da kullanıcıların belgeler, kodlar, raporlar ve hatta tarayıcıda oynanabilen oyunlar kodlamasına imkan tanıyan ve sağ kenarda açılan ayrı bir pencerede çalışan bir arayüz var. xAI'ın resmi hesabından yapılan açıklamada bu özellik şöyle anlatılmış:

Today, we are releasing the first version of Grok studio, adding code execution and google drive support.



