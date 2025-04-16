Oyun Yapmak İsteyenlere Müjde: İşe xAI'ın Grok Botuyla Başlayabilirsiniz

Elon Musk'ın xAI şirketine ait Grok, yeni Grok Studio özelliğiyle artık belge ve uygulama oluşturma alanına atılıyor. ChatGPT'ye rakip olabilecek mi?

Ecem Köksal
Ecem Köksal -

Elon Musk'ın yapay zeka girişimi xAI tarafından geliştirilen sohbet botu Grok, şimdi de Grok Studio ile sahneye çıktı. ChatGPT'den aşina olduğumuz Canvas özelliğiyle ve dahi hem ücretsiz hem de ücretli kullanıcıların ulaşabileceği bir araç olmasıyla dikkat çekiyor.

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Grok artık sadece sohbet değil, belge ve uygulama üretiminde de aktif rol oynayacak. Grok Studio'da kullanıcıların belgeler, kodlar, raporlar ve hatta tarayıcıda oynanabilen oyunlar kodlamasına imkan tanıyan ve sağ kenarda açılan ayrı bir pencerede çalışan bir arayüz var. xAI'ın resmi hesabından yapılan açıklamada bu özellik şöyle anlatılmış:

 

Adı Canvas Ama Programlama Dillerine Hakim

Bu tarz bir "canvas" özelliği daha önce OpenAI tarafından ChatGPT için sunulan Canvas, ve Anthropic'in Claude modeli için geliştirdiği Artifacts ile benzerlik gösteriyor ama Grok Studio, bu rekabette biraz daha öne çıkabilecek bazı artılara sahip.

Örneğin kullanıcılar, Grok ile içerik üretirken belgeleri doğrudan bu alanda düzenleyebiliyor, yazılan kodları çalıştırabiliyor ve farklı programlama dilleriyle etkileşime geçebiliyor. HTML önizlemesi yapmak ya da Python, C++ ve JavaScript gibi dillerde anlık testler gerçekleştirmek artık mümkün.

Bugün açıklanan bir başka yenilik de Grok'un Google Drive entegrasyonu oldu. Artık Drive'daki dokümanları, tabloları ya da slaytları Grok'a ekleyebiliyorsunuz. Dosyaları tekrar indirip yüklemenize gerek kalmadan doğrudan dosyalarla çalışma yapabilecek ve içerik üretebileceksiniz.

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