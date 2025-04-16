Prens'in 3. Sezon Fragmanı Yayınlandı! Çok Yakında Geliyor
Popüler komedi dizisi Prens'in 3. sezonu için yeni fragman yayınlandı. Peki, Prens'in yeni sezonu ne zaman yayınlanacak? İşte detaylar!
2023 yılında yayınlanmaya başlayan ve ilk bölümüyle birlikte çok sevilen Prens dizisinin yeni sezonu ile ilgili heyecan verici bir gelişme yaşandı. Prens'in 3. sezonu için yeni fragman paylaşıldı. Fragman, heyecan seviyesini önemli ölçüde artırdı.
Prens 3. Sezon Fragmanı
Max Türkiye'nin YouTube kanalı üzerinden Prens dizisinin yeni sezonu için yeni bir fragman paylaşıldı. 49 saniye uzunluğundaki video, 9 Mayıs 2025 tarihinde yayınlanacak yeni sezon hakkında bilgi sahibi olmamızı sağlıyor.
Prens Dizisi Oyuncuları
- Giray Altınok
- Serdar Orçin
- Ceyda Düvenci
- Derya Pınar Ak
- Aslı Tandoğan
- Çağdaş Onur Öztürk
- Onur Özaydın
- Bahadır Vatanoğlu
- Canberk Gültekin
- Kerem Özdoğan
- Çağlar Ertuğrul
- Kürşat Demir
Var Bunlar Dizisi 3. Sezon Ne Zaman?
Var Bunlar dizisinin yeni sezon çekimlerine başlandığı duyuruldu. Peki, Var Bunlar'ın 3. sezonu ne zaman yayınlanacak? İşte diziye dair detaylar!
Dizide Giray Altinok prens karakterini, Çagdas Onur Öztürk Thenio'yu , Onur Özaydin Orion'u, Serdar Orçin Kalesh'i, Ceyda Düvenci Kraliçe Sion'u, Asli Tandogan Anarkhia karakterini, Derya Pinar Ak Hasharia'yı, Çağlar Ertuğrul ise Kaptan Vandyke karakterini canlandırıyor.
Prens Dizisi Konusu
Virtual stüdyo sistemi kullanılarak çekilen dizi, hayali bir krallık olan Bongomya'ya odaklanıyor. Dizide krallığın pek sevilmeyen üyesi olan prensin komedi dolu maceralarına tanık oluyoruz.
Prens Dizisi Nasıl ve Nereden İzlenir?
Prens dizisinin tüm sezonlarını Max (eski adıyla HBO Max) üzerinden izleyebilirsiniz. Aylık veya yıllık belirli bir ücret karşılığında Max aboneliği alabilir ve kütüphanedeki içeriklerin tamamına erişebilirsiniz.