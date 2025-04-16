Prens'in 3. Sezon Fragmanı Yayınlandı! Çok Yakında Geliyor

2023 yılında yayınlanmaya başlayan ve ilk bölümüyle birlikte çok sevilen Prens dizisinin yeni sezonu ile ilgili heyecan verici bir gelişme yaşandı. Prens'in 3. sezonu için yeni fragman paylaşıldı. Fragman, heyecan seviyesini önemli ölçüde artırdı.

Prens 3. Sezon Fragmanı

Max Türkiye'nin YouTube kanalı üzerinden Prens dizisinin yeni sezonu için yeni bir fragman paylaşıldı. 49 saniye uzunluğundaki video, 9 Mayıs 2025 tarihinde yayınlanacak yeni sezon hakkında bilgi sahibi olmamızı sağlıyor.

Prens Dizisi Oyuncuları

Giray Altınok

Serdar Orçin

Ceyda Düvenci

Derya Pınar Ak

Aslı Tandoğan

Çağdaş Onur Öztürk

Onur Özaydın

Bahadır Vatanoğlu

Canberk Gültekin

Kerem Özdoğan

Çağlar Ertuğrul

Kürşat Demir

Dizide Giray Altinok prens karakterini, Çagdas Onur Öztürk Thenio'yu , Onur Özaydin Orion'u, Serdar Orçin Kalesh'i, Ceyda Düvenci Kraliçe Sion'u, Asli Tandogan Anarkhia karakterini, Derya Pinar Ak Hasharia'yı, Çağlar Ertuğrul ise Kaptan Vandyke karakterini canlandırıyor.

Prens Dizisi Konusu

Virtual stüdyo sistemi kullanılarak çekilen dizi, hayali bir krallık olan Bongomya'ya odaklanıyor. Dizide krallığın pek sevilmeyen üyesi olan prensin komedi dolu maceralarına tanık oluyoruz.

Prens Dizisi Nasıl ve Nereden İzlenir?

Prens dizisinin tüm sezonlarını Max (eski adıyla HBO Max) üzerinden izleyebilirsiniz. Aylık veya yıllık belirli bir ücret karşılığında Max aboneliği alabilir ve kütüphanedeki içeriklerin tamamına erişebilirsiniz.