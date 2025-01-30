Netflix Duyurdu: Berlin Dizisinin 2. Sezonu Yakında Geliyor! (Video)

La Casa De Papel dizisinin spin-off'u olan Berlin dizisini beğenen izleyiciler için harika bir gelişme yaşandı. Netflix, La Casa De Papel dizisinin spin-off'u olan Berlin dizisinin yeni sezonu hakkında bir paylaşım yaptı. Yapılan paylaşımda ikinci sezonun yakında geleceği belirtildi.

Berlin Dizisinin 2. Sezonu Yakında Yayınlanacak

Netflix Türkiye, resmî sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda "Aşırı özledim, aşırı sabırsızım. BERLIN 2. sezon yakında sadece Netflix'te" sözlerine yer verildi. Yeni sezonun net çıkış tarihi henüz açıklanmadı ancak uzun süre beklemeyeceğiz gibi görünüyor.

Yapılan paylaşımda ayrıca bir videoya da yer verildi. 11 saniye uzunluğundaki videoda Berlin karakterini canlandıran Pedro Alonso 2. sezonu işaret ediyor. Bunun dışında maalesef bir bilgi mevcut değil.

Aşırı özledim, aşırı sabırsızım. BERLIN 2. sezon yakında sadece Netflix'te. pic.twitter.com/gFK60Q2n6c — Netflix Türkiye (@netflixturkiye) January 28, 2025

Berlin Dizisinin Konusu

Dizi, Berlin karakterinin hayatını konu alıyor. Yeni bir soyguna tanık olduğumuz dizide Berlin, mücevher soygunu yapmaya çalışıyor.

Berlin Dizisinin Oyuncuları

Michelle Jenner (Keila)

Pedro Alonso (Berlin)

Begoña Vargas (Cameron)

Tristán Ulloa (Damián)

Julien Paschal (Polignac)

Joel Sánchez (Bruce)

Yuri D. Brown (Bertrand)

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