Halit Ergenç'in Yeni Dizisi Netflix Sıralamasında Zirveye Yerleşti

Oyuncu kadrosunda Halit Ergenç ve Funda Eryiğit dahil pek çok ismin yer aldığı Adsız Aşıklar'ın ilk sezonu ocak ayında izleyiciler ile buluştu. Kısa sürede çok büyük bir popülerliğe ulaşan dizi Netflix sıralamasında zirveye yükseldi.

Adsız Aşıklar En Çok İzlenen Dizi Oldu

Netflix tarafından paylaşılan rapora göre 20-26 Ocak 2025 tarihleri arasında Türkiye'de en çok Adsız Aşıklar dizisi izlendi. İkinci sırada kısa süre önce yeni sezonu ile geri dönen Squid Game, üçüncü sırada ise The Night Agent yer aldı.

The Night Agent'ı 2024 yapımı American Primeval takip etti. İkinci sezonu yayınlanan XO, Kitty altıncı sırada, mini dizi The Breakthrough ise yedinci sırada konumlandı. Listenin son iki sırasında ise Asaf ve Alice in Borderland bulunuyor.

Adsız Aşıklar Konusu

Çocukluk travması nedeniyle aşka olan güvenini kaybeden Cem, aşkın gücüne inanan Hazal ile tanışır. Dizide Cem ile Hazal'ın hikâyesine tanık oluyoruz.

Adsız Aşıklar Fragmanı

Adsız Aşıklar Oyuncuları

Halit Ergenç

Funda Eryiğit

Rıza Kocaoğlu

Zerrin Nişancı

Ceren Benderlioğlu

Seda Akman

İdil Fırat

Selçuk Borak

Selin Cuhadaroğlu

Ecem Çalhan

Adsız Aşıklar dizisini beğendiniz mi? Söz konusu dizi ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.