Beşiktaş, Flört Uygulamasındaki Profiliyle Gündem Olan Bir Oyuncu ile Yollarını Ayırdı!

Sosyal medyada birkaç gündür bir flört uygulamasındaki profilinin paylaşılmasıyla gündem olan 21 yaşındaki futbolcu, sağ kanat oyuncusu olarak takıma dahil olmuştu.

Beşiktaş Kulübü, günlerdir sosyal medya uygulamalarında dolaşan görüntülerden sonra Emirhan Delibaş ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını açıkladı.

Emirhan Delibaş Ne Açıklama Yaptı?

Beşiktaş, Emirhan Delibaş'la yollarını ayırmalarına dair şu açıklamalarda bulundu:

"Profesyonel futbolcu Emirhan Delibaş’la karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Emirhan Delibaş’a bundan sonraki kariyerinde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine sunarız."

Siyah beyaz formayla bu sezon Trendyol Süper Lig ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde birer karşılaşmada görev alan futbolcu, sadece 14 dakika sahada kaldı. Delibaş, günlerdir paylaşılan ekran görüntüsü ile ilgili de Instagram hesabından bir story (hikaye) paylaşarak yanıt verdi.

Görüntülerin iddia olduğunu söyleyen Emirhan Delibaş'ın paylaşımında şu sözler yer alıyor:

"Son günlerde dolaşan asılsız dedikodular hakkında sizlerle doğrudan iletişim kurmak istedim. Sahte hesaplar tarafından yapılan iftiraları reddediyor ve takımıma bağlılığımın sorgulanmayacağını belirtmek istiyorum. BEŞİKTAŞ benim için bir sorumluluk, sizin sevgi ve desteğiniz her zaman en büyük motivasyonum olmuştur."