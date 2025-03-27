Beşiktaş - Galatasaray Maçı Hangi Kanalda, Saat Kaçta, Nereden ve Nasıl İzlenir?

Beşiktaş ve Galatasaray Trendyol Süper Lig'in 29. hafta maçları kapsamında karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor. Peki Beşiktaş - Galatasaray maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak? Eğer siz de Beşiktaş - Galatasaray maçı nereden izlenir diye soruyorsanız işte cevabı ve maç linki!

Beşiktaş - Galatasaray Maçı Hangi Kanalda, Saat Kaçta ve Nereden İzlenir? Beşiktaş - Galatasaray Maç Linki!

Beşiktaş - Galatasaray maçı 29 Mart Cumartesi günü saat 20.30'da oynanacak. Futbol mücadelesi TOD TV ve beIN SPORTS'ta canlı yayınlanacak.

Maçın hakemi Yasin Kol olacak. 1. yardımcı hakem görevini Abdullah Bora Özkara, 2. yardımcı hakem görevini ise Samet Çiçek üstlenecek. Dördüncü hakem görevini Çağdaş Altay yapacak.

"Beşiktaş - Galatasaray maçı nereden izlenir" diye soruyor, Beşiktaş - Galatasaray maçı izleme linki arıyorsanız TOD TV indir işlemini gerçekleştirerek ister mobil cihazlarda isterseniz akıllı TV'de maçı izleyebilirsiniz. Maçı canlı izlemenin diğer bir yolu ise beIN SPORTS'tur.

Beşiktaş - Galatasaray Maçı Bilet Fiyatları

Beşiktaş - Galatasaray maçı nereden izlenir sorusunun cevabını verdiğimize göre maçı canlı izlemek isteyenler için de soruları cevaplayabiliriz. Beşiktaş - Galatasaray maçı bilet fiyatları şu şekilde:

LOCA 162 İÇİ BİLET: 30.000 TL

30.000 TL LOCA 152 İÇİ BİLET: 30.000 TL

30.000 TL 100 VIP: 22.500 TL

22.500 TL 101-126 VIP: 20.000 TL

20.000 TL DOĞU ALT 115-116 BLOK: 5.200 TL

5.200 TL BATI ALT 102-125 BLOK: 5.200 TL

5.200 TL DOĞU ALT 114-117 BLOK: 4.800 TL

4.800 TL BATI ALT 103-124 BLOK: 4.150 TL

4.150 TL DOĞU ALT 113-118 BLOK: 4.150 TL

4.150 TL BATI ÜST 430-401 BLOK: 3.900 TL

3.900 TL BATI ÜST 429-402 BLOK: 3.250 TL

3.250 TL BATI ÜST 428-403 BLOK: 2.850 TL

2.850 TL DOĞU ÜST TÜM BLOKLAR: 2.350 TL

2.350 TL GÜNEY ALT TÜM BLOKLAR: 1.150 TL

1.150 TL GÜNEY ÜST TÜM BLOKLAR: 1.100 TL

1.100 TL KUZEY ALT TÜM BLOKLAR: 1.100 TL

1.100 TL KUZEY ÜST TÜM BLOKLAR: 1.000 TL

Beşiktaş - Galatasaray Maçı Kadrosu (Muhtemel İlk 11'ler)

Beşiktaş - Galatasaray maçı nereden izlenir ve saat kaçta gibi soruları yanıtladık, gelin merak edilen bir diğer soruyu cevaplayalım. Maalesef, Beşiktaş - Galatasaray maçının kadrosu henüz resmî olarak açıklanmadı fakat muhtemel ilk 11'ler şu şekilde:

Beşiktaş Muhtemel İlk 11 Kadrosu

Ersin Destanoğlu

G. Paulista

Tayyip Sanuç

Onur Bulut

A. Masuaku

M. Rashica

A. Chamberlain

Joao Mario

Rafa Silva

G. Fernandes

C. Immobile

Galatasaray Muhtemel İlk 11 Kadrosu

F. Muslera

D. Sanchez

P. Frankowski

Abdülkerim Bardakcı

Eren Elmalı

G. Sara

L. Torreira

D. Mertens

V. Osimhen

Barış Alper Yılmaz

A. Morata

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce Beşiktaş - Galatasaray maçının sonucu ne olur? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.