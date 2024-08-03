Beşiktaş Süper Kupa Finalinde Galatasaray'ı 5-0 Mağlup Etti: Sosyal Medya Sallandı!

Beşiktaş, Süper Kupa finalinde ezeli rakibi Galatasaray'ı 5-0 mağlup etmeyi başardı ve kupanın sahibi oldu. Sarı-kırmızılı ekip, mücadelenin henüz 23. saniyesinde Victor Nelsson'un hatasıyla 1-0 geriye düşerken maçın geri kalan dakikalarında skoru lehine çeviremedi ve sahadan tarihi bir farkla ayrıldı.

Beşiktaş'ın Süper Kupa Finalinde Galatasaray'a Karşı Aldığı Galibiyet Sosyal Medyayı Salladı

Maçla ilgili dikkat çeken detaylardan biri de Beşiktaş'ın bu galibiyetle tarihin en farklı Süper Kupa finaline imza atması oldu. Bununla birlikte, siyah-beyazlı ekibin yeni transferi Ciro Immobile, 23. saniyede attığı golle sarı-kırmızılı ekibin golcüsü Mauro Icardi'nin rekorunu kırıp Süper Kupa tarihinin en erken golünü atan oyuncu oldu.

İşte sosyal medyadan gelen tepkiler;

2024 TURKCELL SÜPER KUPA ŞAMPİYONU ŞANLI BEŞİKTAŞ! 💪🦅



Beşiktaş 5-0 Galatasaray#KupaBizim 🏆 pic.twitter.com/FUryIuNlnz — Beşiktaş JK (@Besiktas) August 3, 2024

“galatasarayın as takımı, süper kupa finalinde fenerbahçe u19 takımından daha erken gol yedi” pic.twitter.com/o208tsMkjy — potterszki (@szymanskilv) August 3, 2024

Beşiktaş'ın 5-0 kazandığı Süper Kupa finali, tarihin en farklı Süper Kupa finali oldu. pic.twitter.com/7aELX6Y8jx — BPT (@bpthaber) August 3, 2024

Beşiktaş'ın 17 yaşındaki santraforu Mustafa Hekimoğlu ilk derbi golünü Süper Kupa finalinde Galatasaray'a attı. pic.twitter.com/2jVt4nX5U6 — BPT (@bpthaber) August 3, 2024

Transferler kampa yetişecek dediniz kampı geçtim ezeli rakibine karşı süper kupa finaline dahi yetiştiremediniz ve tarihi hezimet yaşattınız bu net size yazar pic.twitter.com/SUx2lJEHWK — TONY (@tony_1905_Gs) August 3, 2024

🦅 KARTAL ZIRAAT KUPASININ YANINA SÜPER KUPA GETIRDI pic.twitter.com/ubXEYIRrdW — BJK Habers (@bjkhabers) August 3, 2024

Ciro Immobile, 23. saniyede Galatasaray'a karşı kaydettiği golle Mauro Icardi'nin rekorunu kırıp Süper Kupa tarihinin en erken golünü atan oyuncu oldu 🥇 pic.twitter.com/WtAW5QbBIu — GOAL Türkiye (@GoalTurkiye) August 3, 2024

Editörün Notu: Bu içerik, herhangi bir takımı kötülemek için hazırlanmamıştır. Sadece maça dair sosyal medyadaki tepkileri bir araya getirmektedir.