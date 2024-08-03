Beşiktaş Süper Kupa Finalinde Galatasaray'ı 5-0 Mağlup Etti: Sosyal Medya Sallandı!

Beşiktaş, Süper Kupa finalinde ezeli rakibi Galatasaray'ı 5-0 mağlup etmeyi başardı ve kupanın sahibi oldu. Sosyal medya adeta sallandı!

Tunahan Karakış
Tunahan Karakış -

Beşiktaş, Süper Kupa finalinde ezeli rakibi Galatasaray'ı 5-0 mağlup etmeyi başardı ve kupanın sahibi oldu. Sarı-kırmızılı ekip, mücadelenin henüz 23. saniyesinde Victor Nelsson'un hatasıyla 1-0 geriye düşerken maçın geri kalan dakikalarında skoru lehine çeviremedi ve sahadan tarihi bir farkla ayrıldı.

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Maçla ilgili dikkat çeken detaylardan biri de Beşiktaş'ın bu galibiyetle tarihin en farklı Süper Kupa finaline imza atması oldu. Bununla birlikte, siyah-beyazlı ekibin yeni transferi Ciro Immobile, 23. saniyede attığı golle sarı-kırmızılı ekibin golcüsü Mauro Icardi'nin rekorunu kırıp Süper Kupa tarihinin en erken golünü atan oyuncu oldu.

İşte sosyal medyadan gelen tepkiler;

Editörün Notu: Bu içerik, herhangi bir takımı kötülemek için hazırlanmamıştır. Sadece maça dair sosyal medyadaki tepkileri bir araya getirmektedir.

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