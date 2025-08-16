Donanım Fiyatları Yine Uçacak! Yeni Vergiler Yolda
Yarı iletken sektörüne büyük bir darbe daha yine ABD Başkanı Donald Trump'tan geliyor. Yeni gümrük vergilerinin %300 oranında artacağı bildirildi.
Amerika'daki üretim baskısı tüm ağırlığıyla sektör liderlerinin belini büküyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın "donanımlarınızı ABD'de üretin, üretmeyecekseniz vergi ödeyin" tarzındaki yaklaşımı yüzünden teknolojinin öncü isimleri, yatırımlarını Amerika'da yoğunlaştırmaya çalışıyor.
Ancak Trump'ın talepleri burada bitmedi. Yeni bir açıklama yapan başkan, yabancı üretim çip ve yarı iletkenlere yönelik yeni gümrük vergileri planladığını duyurdu. Söz konusu oranların %200 ila %300 seviyesine kadar yükseltilebileceği belirtiliyor.
Yarı İletken Donanımına %300 Zam Gelecek
Trump'ın hedefi net: Küresel devleri üretim tesislerini ABD’ye taşımaya zorlamak. Yeni politikalar ilk etapta düşük bir noktadan başlayacak, ardından %300 seviyesine kadar yükselecek. Bu devasa vergiyi ödemek istemeyen teknoloji şirketleri, yatırımlarını ABD'de yapmak zorunda kalacak.
Bazı Çip Üreticilerine Vergi Muafiyeti Getirilebilir
Örneğin NVIDIA ve AMD gibi şirketlerin üretim bandını tamamen ABD'ye kaydırması gerekecek. Ancak bazı durumlarda şirketlere vergi muafiyeti de uygulanıyor. Bunun için belli başlı şartların sağlanması gerekiyor. Çip üretiminin en güçlü ismi TSMC, Arizona'da devasa bir yarı iletken tesisine sahip olmasıyla avantaj sahibi. Diğer şirketlerin muafiyet kazanabilmesi için TSMC gibi devasa yatırımlara sahip olması gerekiyor.
ABD'de Ürün Fiyatları Artışa Geçti
Yeni tarifelerin ilk etkileri şimdiden hissedilmeye başlandı. ABD'de toptan eşya fiyat endeksi yükselişe geçti. Bu da yakın zamanda tüketici fiyatlarına yansıyacak bir zam geliyor demek. ABD Hükümeti, mevcut gümrük vergileri sayesinde zaten milyarlarca dolar gelir elde etmişti. Trump yönetiminin nihai kararının önümüzdeki haftalarda netleşmesi bekleniyor.