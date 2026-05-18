Askere Gidenlerin Aradığı Telefon BİM’e Geliyor! Hem de Çok Ucuz

Perakende market zinciri BİM, dikkat çekici elektronik ürünlerle karşımıza çıkmaya devam ediyor. Neredeyse her ay akıllı telefonlarla tüketicilerin karşısına çıkan BİM, bu kez tuşlu bir telefon modelini satışa sunmaya hazırlanıyor. Öyle ki Nokia'nın HMD 105 2023 LEDA adlı modelinin satışa sunulacağı açıklandı. Peki özellikle askere gidecekler için ideal görünen Nokia HMD 105 2023 LEDA modelinin özellikleri neler, fiyatı ne kadar? İşte tüm bilmeniz gerekenler...

BİM'de Satılacak Nokia HMD 105 2023 LEDA Telefonun Fiyatı Ne Kadar Olacak?

BİM’in 22 Mayıs Cuma günü itibarıyla satışa sunacağı Nokia HMD 105 2023 LEDA adlı tuşlu telefonun fiyatı 1.990 TL olarak açıklandı. En az 10 bin adet stokla raflardaki yerini alacağı belirtilen model uygun fiyatı sayesinde dikkat çekecek gibi görünüyor. Peki en iyi tuşlu telefonlar arasında yer alan Nokia HMD 105 2023 LEDA'nın özellikleri neler, kullanıcılara neler sunuyor?

Nokia HMD 105 2023 LEDA Özellikleri Neler?

Ekran: 1,8 inç QQVGA

Batarya: 1000 mAh

SIM Desteği: Çift SIM

Bağlantı: 2G

Radyo: Var (FM Radyo)

El Feneri: Var

Oyun: Var

İşletim Sistemi: S30+

Nokia HMD 105 2023 LEDA Ekranı Nasıl?

Nokia imzası taşıyan HMD 105 2023 LEDA, 1,8 inç büyüklüğünde bir ekranla geliyor. Cihazın ekran çözünürlüğü ise QQVGA yani 120 x 160 piksel. Tabii bu değerler günümüz akıllı telefonlarının oldukça gerisinde kalıyor ancak tuşlu telefon için oldukça normal kabul ediliyor.

Ekranın küçük boyutlu olması nedeniyle yüksek çözünürlüğe ihtiyaç duyulmuyor. Bu nedenle cihaz temel işler için yeterli bir görüntü sunabiliyor. Ayrıca düşük çözünürlüklü ekranı sayesinde enerji tüketimi de oldukça düşük seviyede kalıyor. Bu durum da daha uzun pil ömrü demek.

Nokia HMD 105 2023 LEDA Şarjı Kaç Gün Gidiyor?

Pil ömrü demişken telefon, enerjisini 1000 mAh kapasiteli bir bataryadan alıyor. Bu batarya sayesinde cihazın arama yapma ve mesajlaşma gibi temel işlemlerde iki haftaya kadar kullanım süresi sunduğu belirtiliyor. Ayrıca model tek şarjla yaklaşık 12 saate kadar kesintisiz konuşma imkanı tanıyor.

Elbette FM radyo veya el fenerinin kullanımı durumunda pil süresi daha kısa olacaktır. Ancak cihazın akıllı telefonlara kıyasla çok daha basit olması sayesinde yine akıllı telefonlara kıyasla oldukça uzun bir kullanım süresi sunabileceğini söyleyebiliriz.

Nokia HMD 105 2023 LEDA Hangi Bağlantı Özelliğine Sahip?

Öte yandan Nokia HMD 105 2023 LEDA modelinin desteklediği mobil iletişim teknolojisi ise 2G. Bu teknoloji sesli arama ve SMS gönderimi gibi temel ihtiyaçlar için yeterli. Bilindiği üzere 2G; 3G, 4G ve 5G gibi daha gelişmiş bağlantı teknolojilerine kıyasla çok daha az enerji tüketiyor.

Zaten cihazın kullanım amacı düşünüldüğünde daha gelişmiş bir bağlantı teknolojisine ihtiyaç da duyulmuyor. Ki telefondan internete de girilemiyor. Modelde herhangi bir web tarayıcı yer almadığı için sosyal medya kullanımı, video izleme veya internette gezinme özellikleri yok. Bu doğrultuda 2G'nin yeterli olduğunu söyleyebiliriz.

Nokia HMD 105 2023 LEDA İle Oyun Oynanabilir mi?

Cihaz internete erişim imkânı sunmuyor olsa da sahip olduğ basit 2D oyunlar sayesinde az da olsa eğlenceli vakit geçirmeyi sağlayabilir. Zira telefonda yılların unutulmaz oyunlarından biri olan yılan oyunu gibi mini oyunlar yer alıyor.

Nokia HMD 105 2023 LEDA Hangi İşletim Sistemine Sahip?

Son olarak Nokia HMD 105 2023 LEDA modelinin S30+ işletim sistemi üzerinde çalıştığını da belirtelim. Nokia’nın hafif ve sade işletim sistemi olan S30+; arama yapma, SMS gönderme, basit oyunlar oynama ve alarm, hesap makinesi ile takvim gibi temel uygulamaları kullanma olanağı tanıyor.

Nokia HMD 105 2023 LEDA Kimlere Göre?

Nokia HMD 105 2023 LEDA, özellikle "telefon temel ihtiyaçları karşılasın yeter" diyen kullanıcılara hitap ediyor. Yaşlı kullanıcılar ve çocukları için ikinci telefon arayan ebeveynler için mantıklı bir tercih olabilir. Bununla birlikte askere gidecek kullanıcılar için de uygun seçeneklerden biri olarak öne çıkıyor.

Bilindiği üzere askeriyede yalnızca kamerasız, internet bağlantısı ve ses/görüntü kaydetme özelliği bulunmayan tuşlu telefonların kullanımına izin veriliyor. Nokia HMD 105 2023 LEDA da sahip olduğu basitlikle bu kriterlere uygun görünüyor.

Editörün notu: Bu içerik herhangi bir reklam içermemektedir. İlgi çekici ürün/hizmet hakkında bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır.