PlayStation Plus'a Zam Geliyor! Türkiye Direkt Etkilenecek

Sony tarafından PlayStation Plus abonelerine yönelik yeni bir duyuru yapıldı. Bu duyuruda hâlihazırda geçerli olan PS Plus ücretlerine ne kadar zam geleceği belirtildi. Ne var ki kimler için geçerli olacağı konusunda Türkiye ve Hindistan için diğer ülkelerle farklı bir yol izleneceği ifade edildi.

PlayStation Plus'a Ne Kadar Zam Gelecek?

PlayStation Plus'a çok yakın bir zamanda zam geleceğini açıklayan Sony, 1 aylık PlayStation Plus ücretinin 10.99 dolar, 3 aylık PS Plus aboneliğinin ise 27.99 dolar fiyat etiketine sahip olacağını açıkladı. Bunun Türkiye'deki PS Plus kullanıcılarına nasıl bir yansıması olacağı net bir şekilde belirtilmese de iyimser bir tahminde bulunabiliriz.

Şirket eğer sadece küresel zam oranına göre mevcut fiyatların üzerine ekleme yaparsa 1 aylık PlayStation Plus aboneliğinin başlangıç fiyatı 316 TL'ye denk gelecektir. Diğer yandan üç aylık abonelik fiyatı da 850 TL civarında olacaktır. Tabii, Türkiye'deki PS Plus abonelik ücretlerini zamlı fiyatla güncellerken sadece küresel çaptaki zammı eklemekle kalmayıp yerel fiyatlandırmayı baştan aşağı düzenlemeyi de tercih edebilir. Bu senaryoda çok daha yüksek fiyatlarla da karşılaşabiliriz.

PlayStation Plus'ın Türkiye Fiyatı Şu An Ne Kadar?

Abonelik Planı Abonelik Fiyatı Essential 1 aylık 270 TL, 3 aylık 710 TL, 12 aylık 2 bin 160 TL Extra 1 aylık 405 TL, 3 aylık 1.148 TL, 12 aylık 3 bin 645 TL Deluxe 1 aylık 474 TL, 3 aylık 1.354 TL, 12 aylık 4 bin 266 TL

Yeni PlayStation Plus Zammı Ne Zaman Geçerli Olacak?

Sony'nin açıklamasına göre PlayStation Plus'ın zamlı fiyatları, 20 Mayıs 2026 tarihinden itibaren geçerli olacak fakat şirket, burada küçük bir parantez açıyor. Türkiye ve Hindistan'daki kullanıcılar direkt zamlı fiyatlardan aboneliğini sürdürecek. Diğer ülkelerdeki kullanıcılar ise sadece abonelik planını değiştirdiğinde ya da aboneliği iptal ettiği takdirde yeni fiyatlandırmaya bağlı hâle gelecek.

Hindistan ile Türkiye'nin bu kararın dışında bırakılmasının temel sebeplerinden birinin özellikle Avrupa Birliği yasaları olduğu söylenebilir. Bir şirket, müşterilere verdiği hizmetin fiyatını birden değiştiremiyor. Aksi takdirde bunun çok ciddi yaptırımları olabiliyor. Bu da mevcut abonelerin bir süre boyunca aynı fiyata PS Plus abonesi olmaya devam etmesini sağlayabiliyor.

Editörün Yorumu

Sony'nin yeni zam kararını göz önünde bulundurarak şirketin Xbox'tan çok farklı bir politika izlemeye başladığını düşünüyorum. Hatırlayacağınız üzere bir süre önce Xbox'ın en yüksek fiyat etiketine sahip abonelik planı Game Pass Ultimate için de büyük zam uygulanmıştı.

Xbox CEO'su olarak Asha Sharma'nın görevlendirilmesi sonrasında söz konusu abonelik planında ciddi indirime gidildi. Sony'nin bu hamlesi ise Xbox'ınkinden tam aksi bir politika hareket ettiğini gösteriyor. Umuyorum ki en yakın zamanda rakibi gibi fiyatlandırma politikası izlemeye başlar ve oyuncular, PS Plus avantajlarından yararlanmak için yüksek ücretler ödemek zorunda kalmaz.