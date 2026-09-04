Şarjı 90 Saat Giden Kulaklık Tanıtıldı! Bataryası Değiştirilebiliyor

Beyerdynamic Aventho Y'nin tanıtımı gerçekleştirildi. Yeni kulaklık, özellikle uzun pil ömrüyle ön plana çıkıyor. Ayrıca tek şarjla günün önemli bir kısmını çıkarmaya yardımcı olacak kadar doluluk oranına ulaşıyor. Değiştirilebilir bataryası ve kulaklık pedi mevcut olan model, 316 gram ağırlığa sahip.

Beyerdynamic Aventho Y'nin Özellikleri Neler?

Ağırlık: 316 g

316 g Aktif Gürültü Engelleme (ANC) desteği: Mevcut

Mevcut Modlar: ANC ve şeffaflık modu

ANC ve şeffaflık modu Kulaklık pedleri: Değiştirilebilir

Değiştirilebilir Batarya yapısı: Değiştirilebilir

Değiştirilebilir Frekans aralığı: 20Hz-20kHz

20Hz-20kHz Uyumluluk: Android ve iOS destekli

Android ve iOS destekli Bağlantı: Bluetooth 6.0

Bluetooth 6.0 Aynı anda iki cihaza bağlanabilme: Destekliyor

Destekliyor Ses kodekleri: SBC ve AAC desteği

SBC ve AAC desteği Kablosuz kullanım süresi: ANC açıkken 60 saate kadar, ANC kapalıyken 90 saate kadar

ANC açıkken 60 saate kadar, ANC kapalıyken 90 saate kadar Hızlı şarj: 5 dakikalık şarj ile 6 saate kadar kullanım süresi

5 dakikalık şarj ile 6 saate kadar kullanım süresi Kablolu kullanım: USB-C kablo ile kullanım desteği

USB-C kablo ile kullanım desteği Bağlantı portu: USB-C

USB-C Mikrofon desteği: İsteğe bağlı boom mikrofon

İsteğe bağlı boom mikrofon Oyun desteği: USB-C bağlantı ile düşük gecikmeli iletişim

Beyerdynamic Aventho Y Nasıl Bir Ses Kalitesi Verir?

Beyerdynamic Aventho Y, 20Hz-20kHz frekans aralığına sahip. İnsan kulağının duyabileceği geniş bir frekans aralığını kapsadığını söylemek mümkün. Bu durum, tek başına çok iyi bir ses kalitesi sunacağı anlamına gelmiyor ama bas, orta ve tiz kısımların dengeli şekilde sunulmasına olanak tanıyacaktır.

Kulağı saran büyük kapaklar sayesinde ses kulağa daha güçlü şekilde gelebilir. Bluetooth 6.0, AAC ve SBC desteği, günlük kullanım için yeterli. Ancak yüksek çözünürlüklü kablosuz kodekleri desteklememesi, üst düzey kablosuz ses kalitesi arayanlar tarafından bir dezavantaj olarak görülebilir.

Beyerdynamic Aventho Y Gürültü Engelliyor mu?

Kulaklık, aktif gürültü engelleme özelliğine sahip. Bu özelliğe sahip kulaklıklarda genellikle toplu taşıma uğultusu, klima sesi ve benzerlerinin ciddi ölçüde bastırılması beklenir. Tabii, bu kulaklık için üst düzey bir gürültü engelleme deneyimi beklememek gerek. Bu seviyedeki bir kulaklık, dışarıdaki gürültüyü tamamen ortadan kaldıramasa da ortamdaki uğultuyu azaltarak müziğe daha iyi konsantre olunmasını sağlayacaktır.

Beyerdynamic Aventho Y'nin Pil Ömrü Ne Kadar?

Cihaz, pil ömrü açısından mevcut kablosuz kulak üstü kulaklıkların arasında avantajlı konumda. ANC açıkken 60 saate, kapalıyken 90 saate kadar kullanım süresi sunuyor. Bu, günlük kullanımda sık sık şarj etme gereksinimini ortadan kaldıracaktır. Bu arada 5 dakikalık hızlı şarjla 6 saate kadar kullanım süresi sunduğunu da not düşelim. Sabahları evden çıkmadan önce az bir vakti olanlar, günün önemli bir kısmını sorunsuz geçirebilir.

Beyerdynamic Aventho Y Türkiye'de Satılacak mı?

Beyerdynamic'in şu an Türkiye'de birçok kulaklığı satılıyor. Bunlara örnek olarak Beyerdynamic T5 (3. nesil), DT 150 250, DT 240 Pro, DT 1350, Amiron Zero ve Amiron 300'ü verebiliriz. Tüm bu modelleri göz önünde bulunduracak olursak Aventho Y'nin de Türkiye'de satılma ihtimalinin bulunduğunu söyleyebiliriz.

Beyerdynamic Aventho Y'nin Fiyatı Ne Kadar?

Beyerdynamic Aventho Y için 149.99 dolar fiyat etiketi belirlendi. Bu da güncel kurla 7 bin 265 TL'ye denk geliyor. Türkiye'de satışa sunulması durumunda bunun üzerine vergiler ve ek maliyetler de eklenecektir. Nihai fiyat ise 10 bin TL civarında olabilir.

Editörün Yorumu

Bir kulaklık satın almadan önce özellikle pil ömrünü göz önünde bulunduruyorum. Beyerdynamic Aventho Y, bu açıdan benim beklentilerimi karşılayacak bir düzeyde. Eğer siz de benim gibi uzun kullanım süresine önem veriyorsanız bu cihazdan memnun kalmanız muhtemel. Tabii, ileri düzey ANC performansı beklenmemesi gerektiğini belirtmeliyim.