Bir Kişiye Daha Beyin Çipi Takıldı: 25 Dakika Boyunca Düşünceleri Okundu!

Son günlerde Neuralink beyin çipinin takıldığı felçli hastaya dair yeni gelişmeler geliyor. Bu durum dünyanın farklı yerlerinde beyin çipinin tıp dünyasına dahil edilmesinde de büyük önem taşıyor.

Yeni gelen bilgilere göre ABD'de, Parkinson hastalığından muzdarip Jeffrey Keefer'ın ameliyata girmesi gerekiyordu. Cerrahi operasyon öncesi doktorlar 71 yaşındaki Keefer'ın beynine implant yerleştirmek istediler ve hastadan bunun için ön onay aldılar.

Wall Street Journal'ın (WSJ) yayımladığı haberde, Keefer implantın beyninde denenmesine izin verdi. Layer 7 Cortical Interface adı verilen implantın elektrotları, Keefer'ın beynine entegre edildi. Bu implant Precision Neuroscience firması tarafından geliştirildi.

Araştırma Başarıyla Tamamlandı

İmplanttaki çipler beyinden gönderilen sinyalleri topladı. Sonrasında kablosuz bağlantı aracılığıyla sinyaller yapay zeka programına gönderildi. Keefer'ın göğsüne implanta bağlı bir kablo yerleştirildi. Bu kablo hem batarya hem de anten fonksiyonlarına sahip cihaza bağlanmasını sağladı.

Araştırma sırasında, Keefer'ın elleriyle gerçekleştirdiği belirli hareketler, monitörler tarafından ölçülen beyin sinyalleriyle senkronize edildi. Daha sonra, Keefer'dan ellerini kıpırdatmadan önceki hareketleri düşünmesi istendi. Keefer, hareketleri zihninde canlandırdıkça beyin sinyallerinin gerçek zamanlı olarak kaydedilebildiği ve hareketlerle uyumlu olduğu gözlemlendi.

Precision Neuroscience'ın kurucularından Benjamin Rapoport, çalışma hakkında şu açıklamada bulundu:

''Aradığımız buydu. Harekete dönüşemeyen bir düşünce olduğunda beynin ne söylemeye çalıştığını bilebileceğimizi teyit ettik.''

Yapılan bu araştırmalar ve denemelerle birlikte ilerleyen günlerde pek çok hastaya beyin çipi takmak öncelikli bir çözüm haline gelebilir. Neuralink ve onun dışındaki diğer çiplerin uzun vadede nasıl sonuçlar doğuracağı da zaman geçtikçe netlik kazanacaktır.