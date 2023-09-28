İnsanlar İçin Ütopik Gelecek Çok Yakın: Beyin İnterneti Geliyor!

Yapay zekanın içinde olduğu sektörler genişlemeye devam ediyor. Son dönem birçok sohbet robotu, görsel tabanlı yapay zeka aracı insanların kullanımına sunuldu.

Bilim insanları da yapay zekayı çalışmalarının temeline koydu. Bu çalışmalardan biri de insan vücudunun enerjisi ile çalışan beyin implantı oldu. Ortaya çıkan yeni çalışmalar sayesinde insanlar bir beyin internetine sahip olabilir.

Son yapılan açıklamalara göre bilim insanları bilgisayarların ve akıllı cihazların zihin ile kontrol edilmesini sağlayan çalışmalar yapıyor.

Bilim Kurgu Sahneleri Gerçek mi Oluyor?

ABD’nin Purdue Üniversite’sindeki bilim insanları, herhangi bir cihaza bağlanmaya ihtiyaç duymayan ve insan vücudunun enerjisi ile çalışan bir beyin implantı geliştirdi.

Araştırmacılar, bu implantla birlikte insanların her zaman ve her yerde sahip oldukları beyin interneti ile akıllı cihazları kontrol edebileceğini söyledi.

Söz konusu beyin implantı, mevcut beyin çiplerinin aksine beyin dalgalarını yakalamak için bir cihaza gerek duymuyor. Bu çalışma nöral implantlar ve giyilebilir cihazlar arasında yüksek bant genişliğine sahip kablosuz iletişimi gösteren ilk çalışma oldu.

California Üniversitesi’nden Jan Rabaey ise konuyla ilgili düşüncelerini ifade etti.

“Kafatasının dışından bir implantla iletişim kuran bir cihaza sahip olmak çok ilgi çekici. Pek çok insanın uğraştığı bir soruna yeni ve ilginç bir bakış açısı getiriyor.”

Çiplerin yerleşimi için de doktorlar kafatasının üzerindeki deriyi çıkarıyor. Sonrasında ise hassas cerrahi ürünlerle iki taraflı kraniyotomi gerçekleştiriyor. Bundan sonra beyne bağlı olmayan çiple cihazlar arasındaki teması iyileştirmek için orta hat kafatası inceltiliyor.

Siz ileride beyin implantını tercih eder misiniz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.