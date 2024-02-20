Beynine Çip Takılan Hasta, Düşünce Gücüyle Fareyi Kontrol Etti!

Elon Musk'ın sahibi olduğu Neuralink, geçtiğimiz haftalarda bir hastanın beynine çip takmıştı. Musk tarafından yapılan açıklamaya göre o hasta, düşünce gücü ile fareyi kontrol ettirmeyi başardı.

Elon Musk, Beynine Çip Takılan Hasta Hakkında Açıklama Yaptı

Musk, sosyal medya platformu X'teki Spaces oturumunda yaptığı açıklamada hastanın tamamen iyileşmiş göründüğünü ve bilgisayar faresini yalnızca düşünce gücüyle kontrol ettirebildiğini söyledi.

Neuralink, geliştirdiği çipi ocak ayında ilk kez bir insana takmıştı. Şirket, daha önce yaptığı açıklamada beyne cerrahi olarak bir beyin-bilgisayar arayüzü (BCI) implantı yerleştirmek için robot kullandığını belirtmişti.

Şirket, ilk hedefinin insanların yalnızca düşüncelerini kullanarak bir bilgisayar imlecini veya klavyeyi kontrol etmelerini sağlamak olduğunu söylemişti. Yaşanan gelişme, bilgisayar imlecini hareket ettirme hedefinin başarıyla sonuçlandığını gösteriyor.

Aynı zamanda Tesla'nın da CEO'su olan Musk, Neuralink'in, hastadan "düşünerek mümkün olduğunca çok düğmeye basmasını" sağlamaya çalıştığını söyledi. Bunun, ekrandaki kutuları sürüklemek için bilgisayar faresini yukarı ve aşağı hareket ettirmeyi içerebileceğini söyledi.

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