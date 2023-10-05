Beyoğlu Sineması Yeniden Açıldı: İlk Filmin Gösterimi Gerçekleşti!

İstanbul'un en eski sinemalarından ve kültür mekânlarıdnan biri olan Beyoğlu Sineması, geçtiğimiz akşamki film gösterimiyle bir yıl aradan sonra yeniden seyircisiyle buluştu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür Varlıkları Dairesi Başkanlığı, geçtiğimiz yıl mali zorluklar nedeniyle kapanan Beyoğlu Sineması’nın faaliyetlerine ‘İBB Beyoğlu Sineması’ olarak devam edeceğini açıklamıştı.

Beyoğlu Sineması Yeniden Hizmete Açıldı

Güzel haber 🎥



Olanaksızlıklar sebebiyle geçen yıl kapanan Beyoğlu Sineması’na İBB olarak sahip çıktık, restore ettik, yeniden seyircisiyle buluşturuyoruz. pic.twitter.com/l9HZWASGbp — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) October 3, 2023

Restorasyon faaliyetlerini üstlenen İBB'nin çalışmalarının tamamlandığını, geçtiğimiz gün kısa bir tanıtım videosu ile beraber İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu açıkladı.

Beyoğlu Sineması, ilk gösterimini geçtiğimiz akşam gerçekleştirdi ve gösterimde Türkiye sinemasının kült filmlerinden Metin Erksan imzalı Sevmek Zamanı izleyicilerle buluştu.

Peki siz daha önce Beyoğlu Sineması'na gitmiş miydiniz? Restorasyon sonrası gitmeyi düşünüyor musunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.