Amazon'un Bihter Filminden Yeni Fragman Yayınlandı! (Video)

Amazon'un yeni dizisi Bihter'in merakla beklenen yeni fragmanı yayınlandı. İşte detaylar!

Amazon'un Bihter Filminden Yeni Fragman Yayınlandı! (Video)
Barış Bulut
Barış Bulut -

Başrolünde Farah Zeynep Abdullah'ın bulunduğu Amazon yapımı yeni film 'Bihter'in yeni fragmanı yayınlandı.

Halit Ziya Uşaklıgil'in Aşk-ı Memnu isimli eserinin yeniden yorumu olacak olan Bihter, 1920'li yılları konu alıyor. Yönetmen koltuğunda Mehmet Binay ve Caner Alper’in oturduğu yapımın senaryosunu Merve Göntem kaleme alıyor.

Prime Video'da yayınlanacak olan filmde tutku, sadakatsizlik, cesaret ve korkaklık üzerine bir hikâye işleniyor.

Bihter Filmi Yeni Fragman

Bihter Filmi Konusu

Bihter’in hayatı, annesinin hataları ve bu yüzden maruz kaldığı imalı bakışlar tarafından gölgelenmiştir. Görkemini kaybetmiş bir hayat sürmeye pek bir itirazı yokken zengin Adnan Bey’in evlilik teklifini, dönüşmekten korktuğu annesinden kurtulmak için kabul eder. Fakat annesine karşı duyduğu hırs, fark etmeden kendisinin de aynı hataları yapmasına neden olur. Güçlü, para sahibi ve arzulanan bir kadın olmanın ne demek olduğunu keşfettikçe; dönüşeceği hâl Bihter’e zor günler yaşatacaktır.

Bihter Filmi Oyuncuları

  • Farah Zeynep Abdullah
  • Boran Kuzum
  • Osman Sonant
  • Hande Ataizi
  • Helin Kandemir
  • Nezaket Erden
  • Lorin Merhart
  • Mert Can Tekin
  • Mert İnce
  • Ebru Özkan
  • Tilbe Saran

Bihter Filmi Yayın Tarihi

1920'lerde geçen yeni Bihter filmi 16 Kasım'da yalnızca Prime Video'da yayınlanacak.

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