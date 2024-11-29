Bilgisayar Korsanları, Bir Ülkenin Merkez Bankasından Milyonlarca Dolar Çaldı

Finans dünyası kısa bir süre önce ünlü soygun dizisi La Casa De Papel'i hatırlatan bir olayla sarsıldı. bir ülkenin sistemlerine geniş çaplı bir siber saldırı düzenleyen bilgisayar korsanları, ülkeden milyonlarca dolar çalmayı başardı.

Doğu Afrika ülkesi Uganda'da gerçekleşen olay sonucu merkez bankasından 62 milyar Uganda şilini (yaklaşık olarak 17 milyon dola) çalındığı bildiriliyor. Öte yandan Uganda polisi, olayla ilgili yürüttüğü soruşturmada ilerleme kaydetmiş durumda.

Siber Saldırı Sonucu Uganda Merkez Bankasından 17 Milyon Dolar Çalındı

Yerel kaynakların haberlerine göre, kendilerini "Waste" ismiyle tanıtan bir grup bilgisayar korsanı, uzaktan Uganda Merkez Bankası'na sızarak ülkeyi soymayı başardı. Saldırı sonucu merkez bankasından yaklaşık 17 milyon dolar çalınırken, paraların belli bir kısmının Japonya'ya aktarıldığı bildiriliyor.

Polisler, konu ile ilgili yürüttüğü soruşturma kapsamında çalınan paranın neredeyse yarısını kurtasa da, saldırının nasıl gerçekleştiği ve merkez bankası sisteminde nasıl bir güvenlik açığı olduğu konuları hala belirsizliğini koruyor. Yetkililerin Uganda Merkez Bankası'nda görev yapan bazı çalışanların saldırganlarla iş birliği yaptığından şüphelendiği söyleniyor.

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