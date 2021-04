Bilgisayarınızı Ele Geçirebilecek Bu Zoom Açığına Dikkat Edin

Güvenlik araştırmacıları bilgisayarınızı ele geçirebilecek Zoom açığını deşifre etti. Bilgisayar korsanlarının, sizin izniniz olmadan bilgisayarınıza saldıracağı ve buna karşılık hiçbir şey yapamayacağınız ifade ediliyor. İşte Zoom'un korkutan güvenlik açığı.

Bir çift güvenlik araştırmacısı Zoom'da, kurban hiçbir şeye tıklamamış olsa bile, korsanların bilgisayarı ele geçirebileceği birkaç zero-day güvenlik açığını ortaya çıkardı.

Zoom ise güvenlik açıklarını gidermek için sunucu tarafı bir güncelleme yayınladığını ve kullanıcıların ek bir işlem yapmasına gerek olmadığını doğruladı.

Güvenlik açıkları, Computest Security'den araştırmacı Daan Keuper ve Thijs Alkemade tarafından belirlendi. Pwn2Own 2021 bilgisayar korsanlığı yarışmasının bir parçası olarak tespit edilen açıklar, yarışmanın ifşa politikası nedeniyle pek fazla ayrıntıya sahip değil.

Araştırmacılar, Zoom masaüstü uygulamasında uzaktan kod yürütme istismarını gerçekleştirmek için üç hata zinciri kullandılar. Saldırıya uğrayan bilgisayarın ele geçirmesi için kullanıcının herhangi bir şeye tıklamasına gerek yoktu. Hatayı aşağıdaki tweet'ten görebilirsiniz.

We're still confirming the details of the #Zoom exploit with Daan and Thijs, but here's a better gif of the bug in action. #Pwn2Own #PopCalc pic.twitter.com/nIdTwik9aW