Video konferans uygulaması Zoom'un kullanım oranında yeni tip koronavirüsle birlikte önemli bir artış meydana gelmişti. Şimdiye kadar uzaktan çalışanlar ve uzaktan öğretim modeliyle okuluna devam eden öğrenciler tarafından sık sık kullanılan Zoom uçtan uca şifreleme desteğine kavuştu. Kullanıcılar artık isteğe bağlı olarak ilerleyen zamanlarda düzenlenecek toplantılar için bu özelliği etkin hale getirebilir.

Zoom Uçtan Uca Şifreleme Ne İşe Yarar?

Video konferans uygulamasındaki görüşmeleri için uçtan uca şifreleme seçeneğini etkinleştirmeden önce dikkate alınması gereken birkaç önemli uyarı bulunuyor. Zoom'da zaten toplantılar varsayılan olarak şifreleniyordu ancak uygulamanın şifreleme yöntemi uçtan uca şifreleme yönteminden farklı bir yöntemdi. Bu varsayılan şifreleme yöntemi çoğu insanın güvenliğini zaten sağlamaya devam ediyor.

Zoom'un sunduğu şifreleme yönteminin güvenilirliğine ilişkin birtakım soru işaretleriniz varsa elbette ki bu seçeneği etkin hale getirebilirsiniz ancak birkaç dakikalık görüşmeler düzenleyecekseniz ve bu toplantıda günlük yaşantınızdan bahsedecekseniz, sohbete başkalarının misafir olmasının çok da önemli olmadığını düşünüyorsanız bu seçeneği hemen etkin hale getirmelisiniz.

Bu seçeneği kullanacaklar için yapılan ikinci uyarı: Zoom uçtan uca şifreleme seçeneği toplantıda konuşulanların yalnızca üçüncü taraflardan (örneğin bilgisayar korsanlarından) gizlenmesini engeller. Konuştuğunuz kişiler, konuşmanın uçtan uça şifrelenmesine rağmen sohbetinizin tamamını veya belirli bir kısmını kayıt altına alabilir ve bu ses kaydını çeşitli yerlerde paylaşabilir veya çeşitli kişilere gönderebilir. Toplantıdaki kişilerden herhangi birinin cihazının kontrolü ele geçirildiğinde konuşma tamamen sızdırılabilir.

Üçüncü uyarı, bu şifreleme yönteminin kullanıldığı toplantılara katılacak kişilerin Zoom'un masaüstü uygulamasını, mobil uygulamasını veya Zoom Rooms'tan katılmasını gerektirmesi ile alakalıdır.

Zoom'da bu seçeneği aktifleştirmek birtakım sorunları beraberinde getirebilir. Katılımcılar, bir önceki paragrafta belirtildiği üzere, Zoom'un masaüstü veya mobil uygulamasından bağlanmasını gerektirir. Bulut kayıt özelliği, canlı transkripsiyon, anket, tepki ve benzeri özellikler bu seçenekle uyumlu değildir.

Zoom Uçtan Uca Şifreleme Seçeneği Nasıl Etkinleştirilir?

Bütün bu şartlar sizin açınızdan uygunsa seçeneği etkin hale getirmek için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz.

• Zoom'un sitesinden oturum açın.

• Ayarlar bölümüne gelin.

• Güvenlik seçeneğine tıklayın.

• "Uçtan uca şifreleme kullanımına izin ver" seçeneğini işaretleyin. Bu işlemin üzerine seçiminizi doğrulamanız istenecektir. Önünüze gelen bu doğrulama penceresinde doğrulama işlemini gerçekleştirin.