Bilim İnsanları Evrenin İlk Anlarını Ortaya Çıkarmak İçin Bir Araya Geliyor

Dünya'nın dört bir yanından bir grup araştırmacı, evrenin ilk anlarının sırlarını ortaya çıkarmak için bir araya geliyor. O ilk anlar, evrenin nasıl genişlediği ve bugün gördüğümüz ve bildiğimiz şeyin nasıl olduğu konusunda oldukça önemli.

Ve şimdi, The Guardian'ın yeni bir raporuna göre Birleşik Krallık'tan araştırmacılar da aramaya katıldı. Bu çabanın amacı, Big Bang'den hemen sonra evrenin ilk anlarının nasıl göründüğünü bulmaktır. Buna yardımcı olmak için altı İngiltere üniversitesinden gruplar, Şili'deki Atacama Çölü'nün 5.300 metre yukarısındaki Cerro Toco'da bulunan Simons Gözlemevi'nde çalışacak.

Bu gözlemevi, 20 metrelik devasa bir teleskobun yanı sıra kozmik mikrodalga arka planını ölçebilen üç küçük alete ev sahipliği yapıyor. Kozmik mikrodalga arka planı veya kısaltılmış adıyla CMB, esasen evrenimizin doğuşundan arta kalan ısıyı tespit ediyor ancak evrenin ilk anlarının sırlarını çözme arayışı burada bitmeyecek.

Araştırmacılar İki Yeni Teleskop İnşa Edecek

İngiliz araştırmacılar ayrıca gözlemevinin aletlerinin hassasiyetini daha da artırmaya yardımcı olması gereken iki yeni teleskop inşa edecekler. Evren genişledikçe hızla değişiyor olsa da evrenin ilk anlarının tam olarak neye benzediği belirsizliğini koruyor ve bu bilgiye erişmek, gelecekte olacak olayları tahmin etmek adına da önem taşıyor.

Bu yüzden bu araştırma çok önemli çünkü o kritik ilk anları anlayabilirsek belki de bilim insanları evrenin o başlangıç saniyelerinden sonra nasıl oluşmaya devam ettiğine dair daha derin bir anlayışın kilidini açabilirler.

Nihayetinde evrenin bu önemli ilk anlarını anlamak, bilim insanlarının üstesinden gelmesi gereken büyük bir engel olacak.