Bilim İnsanları, Jüpiter'in Ayında Yaşam Olabileceğine İnanıyor

Bilim insanları, Europa'da gizli uzaylı yaşamı olabileceğine inanıyor.

Jüpiter'in yörüngesindeki buzlu ay, yeni bir çalışmanın merkezinde yer alıyor. Nature Communications'da çalışmayı yayınlayan araştırmacılar, yeraltı tuzlu su kaynaklarının uzaylı yaşam belirtileri aramak için umut verici alanlar olabileceğini söylüyor.

Jüpiter'in buzlu uydusu kabaca 2.000 mil genişliğinde. Yani Dünya'nın ayından biraz daha küçük anlamına geliyor. Bilim insanları, yer tabanlı teleskoplarla yapılan gözlemlerin, ayın yüzeyinin 10 ila 15 mil altında yer alan bir okyanusun mümkün olduğuna dair kanıtları ortaya çıkarmasından sonra Europa'da uzaylı yaşam olabileceğinden şüphelenmeye başladılar.

Europa'da Uzaylı Yaşam Belirtileri Yüzeyin Altında Saklanıyor Olabilir

Europa, Grönland'ın buz tabakasında görülenlere benzer dev paralel sırtlarla kaplı. Bu nedenle bilim insanları, Jovian ayının yüzeyinin kısa bir mesafe altında sığ kaynakları da tutabileceğine inanıyorlar. Özellikle de yüzey boyunca uzanan dev sırtlar Grönland'da bulunanlara benzer şekilde oluşmuşsa. Bu yeraltı kaynakları yaşamın var olması için gerekli olan kimyasalların dolaşımına yardımcı olabilir.

Tabii ki, Europa'da kimse insan vari uzaylı türünde bir yaşamdan bahsetmiyor. En iyi ihtimalle doğada bulunan küçük ve biyolojik yaşamlar aranıyor. Bu bakteri kadar basit bir şey olabilir. Durum böyle olsa bile gezegenimizin sınırlarının ötesinde yaşamın mümkün olduğunu kanıtlayacaktır.

Mevcut geçerli inanç, Europa'daki sırtların Grönland'dakine benzer şekilde oluştuğudur. Sığ yeraltı su birikintileri dondu ve yüzeyi tekrar tekrar kırdı. Bu da şimdi gördüğümüz sırtları yarattı. Bilim insanları, bu yeraltı kaynaklarının Europa'da uzaylı yaşamı bulmanın anahtarı olabileceğine inanıyor. Yine de cevaplanması gereken ilginç bir soru var. Grönland'da bu sırtları oluşturan su yakındaki göllerden geliyor ancak Europa'nın yüzeyi tamamen donmuş durumda. Bu nedenle suyun bir yeraltı okyanusundan yükseldiğine inanıyorlar. Bilim insanları bu okyanusun 40 ila 100 mil derinliğinde olduğuna inanıyor. Ayrıca bu okyanusun, Dünya okyanuslarının iki katı kadar su tuttuğuna inanıyorlar.

Eğer durum buysa Europa'da uzaylı yaşamını bulmak her zamankinden daha yakın olabilir. Bunun nedeni NASA, 2024'te Europa Clipper görevini başlatacak. Görev, sırtların nasıl oluştuğuna biraz ışık tutmanın yanı sıra Jovian ayı hakkında daha fazla ayrıntı sağlamaya yardımcı olacak.