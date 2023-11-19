Bilim İnsanları, Vücuttan Bağımsız Olan Beyni Canlı Tutabildi!
Bilim insanları, vücuttan bağımsız olan beyni canlı tutmayı başardı. Peki nasıl? İşte ayrıntılar!
ABD'deki UT Southwestern Tıp Merkezi'ndeki nörologlardan oluşan bir araştırma ekibi, beyni canlı tutabilecek ve bedenin geri kalanından bağımsız olarak çalışmasını sağlayabilecek bir cihaz geliştirdi.
Beyin Aktivitesi 5 Saat Boyunca Stabil Kaldı!
Bilim inanları, ketamin ile uyutulan bir domuzun beynine giden kan akışını izole ederek bilgisayarlı bir algoritma tarafından ihtiyaç duyduğu gerekli kan basıncını, hacmini, sıcaklığını ve besin maddelerini korudu.
Araştırma ekibi, vücudun geri kalanından hiçbir biyolojik girdi almamasına rağmen beyin aktivitesinin beş saat boyunca minimum düzeyde değişiklik gösterdiğini bildirdi.
Nöroloji, pediatri ve fizyoloji profesörü olan Juan Pascual, yeni araştırmayla ilgili "Bu yeni yöntem, vücuttan bağımsız olarak beyne odaklanan araştırmalara olanak tanıyarak fizyolojik soruları daha önce hiç yapılmamış bir şekilde yanıtlamamızı sağlıyor." dedi.
Domuz beyni ile yapılan bu araştırma sayesinde insan beynini diğer bedensel işlevlerden etkilenmeden incelemenin yeni yollarının bulunabileceği söylendi. Ayrıca gelecekte beyin nakli gerçekleştirmenin potansiyeli de ortaya çıktı.
Bilim İnsanları, Kalp ve Solunum Hızını Ölçebilen Yutulabilir Bir Cihaz Geliştirdi!
Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) araştırmacıları, uyku apnesi olan hastaların kalp ve solunum hızını ölçebilen ve aynı zamanda aşırı dozda opioid riski taşıyan kişileri izleyebilen sensörlü bir akıllı cihaz geliştirdi.
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