Bilim İnsanları, Kalp ve Solunum Hızını Ölçebilen Yutulabilir Bir Cihaz Geliştirdi!

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) araştırmacıları, uyku apnesi olan hastaların kalp ve solunum hızını ölçebilen ve aynı zamanda aşırı dozda opioid riski taşıyan kişileri izleyebilen sensörlü bir akıllı cihaz geliştirdi.

Sensörleri Midede Ölçüm Yapacak!

Bildiğiniz üzere uyku apnesi gibi uyku bozuklukları, genellikle bir uyku laboratuvarında, çeşitli sensör ve monitörler yardımıyla teşhis ediliyor. Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT), Celero Systems ve Batı Virginia Üniversitesi araştırmacıları, bu süreci kolaylaştıracak bir cihaz geliştirdi.

Küçük bir vitamin hapı büyüklüğündeki sensörlü akıllı cihaz, yutularak mideye gönderiliyor. Cihaz midedeyken, özellikle de uyurken pek çok hastalığı tespit edebiliyor. Kapsülü yutan kişinin nefes alma hızını ve kalp atış hızını ölçmek için bir ivmeölçer kullanıyor.

Yapılan testlerde cihazın uyku apnesini tespit edebildiği, aynı zamanda nefes alıp verme, kalp atış hızı, sıcaklık ve mide hareketlerini kaydedebildiği görüldü. Kapsülün yaklaşık bir gün içinde vücuttan atıldığı da belirtildi.

Cihaz, tıpta anestezi de dahil olmak üzere ağrı kesici olarak kullanılan, morfin benzeri etkiler üreterek kişiye gevşeme etkisi veren opioid ölçümü de yapabilecek. Aşırı dozda opioid riski taşıyan kişileri izleyebilecek.

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