Bilim İnsanları, Kalp ve Solunum Hızını Ölçebilen Yutulabilir Bir Cihaz Geliştirdi!
Bilim insanları, kalp ve solunum hızını ölçebilen yutulabilir bir cihaz geliştirdi. Ufak boyuttaki akıllı kapsülün özellikleri neler? İşte ayrıntılar!
Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) araştırmacıları, uyku apnesi olan hastaların kalp ve solunum hızını ölçebilen ve aynı zamanda aşırı dozda opioid riski taşıyan kişileri izleyebilen sensörlü bir akıllı cihaz geliştirdi.
Sensörleri Midede Ölçüm Yapacak!
Bildiğiniz üzere uyku apnesi gibi uyku bozuklukları, genellikle bir uyku laboratuvarında, çeşitli sensör ve monitörler yardımıyla teşhis ediliyor. Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT), Celero Systems ve Batı Virginia Üniversitesi araştırmacıları, bu süreci kolaylaştıracak bir cihaz geliştirdi.
Küçük bir vitamin hapı büyüklüğündeki sensörlü akıllı cihaz, yutularak mideye gönderiliyor. Cihaz midedeyken, özellikle de uyurken pek çok hastalığı tespit edebiliyor. Kapsülü yutan kişinin nefes alma hızını ve kalp atış hızını ölçmek için bir ivmeölçer kullanıyor.
Yapılan testlerde cihazın uyku apnesini tespit edebildiği, aynı zamanda nefes alıp verme, kalp atış hızı, sıcaklık ve mide hareketlerini kaydedebildiği görüldü. Kapsülün yaklaşık bir gün içinde vücuttan atıldığı da belirtildi.
Cihaz, tıpta anestezi de dahil olmak üzere ağrı kesici olarak kullanılan, morfin benzeri etkiler üreterek kişiye gevşeme etkisi veren opioid ölçümü de yapabilecek. Aşırı dozda opioid riski taşıyan kişileri izleyebilecek.
Bilim İnsanları, Yapay DNA ile İlk Mayayı Yaratmayı Başardı: Peki Ne Önem Taşıyor?
Bilim insanları sentetik bir maya yaratmaya bir adım daha yaklaştı. Araştırmacılar 15 yılı aşkın bir süredir, tüm genoma sahip karmaşık bir hücreyi sıfırdan oluşturmak için yorulmadan çalıştılar ve şimdi 16 kromozomun bazılarının yapay versiyonlarını tek bir maya hücresinde başarıyla birleştirmeyi başararak önemli bir başarıya imza attılar.
Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı aşağıdaki bölümden bizimle paylaşabilirsiniz.
YORUMLAR