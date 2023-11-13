Bilim İnsanları, Yapay DNA ile İlk Mayayı Yaratmayı Başardı: Peki Ne Önem Taşıyor?

Bilim insanları sentetik bir maya yaratmaya bir adım daha yaklaştı. Araştırmacılar 15 yılı aşkın bir süredir, tüm genoma sahip karmaşık bir hücreyi sıfırdan oluşturmak için yorulmadan çalıştılar ve şimdi 16 kromozomun bazılarının yapay versiyonlarını tek bir maya hücresinde başarıyla birleştirmeyi başararak önemli bir başarıya imza attılar.

Bu başarı oldukça önemli çünkü hücrelerdeki temel süreçler hakkında daha fazla bilgi ortaya koyuyor. Keza aynı zamanda bazı bilim insanlarının ilaç, malzeme, biyoyakıt ve diğer şeyleri üretebilecek programlanabilir hücresel fabrikalar yaratma vizyonu için de önemli bir adım niteliği taşıyor.

Bu hafta Cell and Cell Genomics'te konuyla ilgili yayınlanan birkaç yeni makalenin ortak yazarlarından biri olan Benjamin Blount, bu kromozomlardan birini yaratmanın bile şaşırtıcı ve zor bir iş olduğunu söylüyor.

Bilim İnsanlarının Şimdiki Hedefi Ne?

Genetik modifikasyon son yıllarda uzun bir yol kat etmiş olsa da geçmişteki düzenleme girişimlerinde bilim insanları kromozomların tamamını değil, yalnızca tek tek genleri değiştirmişlerdi, dolayısıyla bu çok daha karmaşık bir süreç.

Hepsini tek bir sentetik maya hücresinde bir araya getirmeyi tam olarak başaramamış olsalar da araştırmacılar ilgili 16 kromozomun tamamının yapay versiyonlarını oluşturmayı başardılar.

Şimdi tek yapmaları gereken onları dağılmadan bir araya getirmenin bir yolunu bulmak. Bu zor bir görev ancak bilim insnaları önümüzdeki birkaç yıl içinde bunu da başarabileceklerini umuyorlar.

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