Yeni Bir Bilim Kurgu Dizisi Geliyor: BÖRÜ 2039

Dağ, Dağ II, Panzehir ve BÖRÜ gibi yapımların altına imzasını atmış Alper Çağlar’dan bir bilim kurgu dizisi geliyor. Çağlar’ın yeni dizisi BÖRÜ 2039 tanıtım videosu ile seyircilerle buluştu. İlk Göktürk ile aynı anda sete gireceği duyurulan dizinin tanıtım videosuna ve hakkında merak edilenlere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Alper Çağlar’dan BÖRÜ 2039 İsimli Yeni Dizi Geliyor

BÖRÜ 2039 isimli bilim kurgu dizisinin ilk tanıtım videosu YouTube’da yayımlandı. Film hakkında şu an çok fazla bilgi paylaşılmamış olsa da bugün ilerleyen saatlerde BluTV tarafından gerçekleştirilecek basın açıklamasında dizinin detaylarının paylaşılması bekleniyor.

“CaglarArts” isimli kanalın YouTube kanalında başa tutturulan yorumda şu ifadelere yer verildi: “Dostlar, Instagram’da konuştuğum videoyu izleyin. Çağlar'ın yeni bilim kurgu dizisi ve İlk Göktürk eş zamanlı sete giriyor. Her şey yolunda. Sakin ol, plana güven.”

Çağlar’ın yorumundan da anlaşılacağı üzere dizi, Çağlar’ın başka bir projesi olan “İlk Göktürk” ile aynı anda sete giriyor.

“Mermi yağmurunda güldük. Dostlar ölürken ağladık. Yan yana gömüldük. Hepimiz kardeştik. Âşık olduk, kaybettik; gene de sevdik. Çirkin olsak bile. Sonra salgınlar, devrimler ve savaşlar geldi. Dünya’nın çivisi çıktı. Eskiden çeyrek asır önce biz bir aileydik ama artık… Artık celladız.”

Dizi hakkında şimdilik dizinin ne zaman yayımlanacağı da dahil olmak üzere çok fazla paylaşılmış bir bilgi bulunmuyor. Bugünün ilerleyen saatlerinde BluTV tarafından yapılacak açıklama ile dizi hakkında daha fazla bilgi paylaşılması bekleniyor. Dizi ayrıca yerli dijital içerik platformu olan BluTV üzerinden yayımlanacak.

BluTV Türk Dizileri Nelerdir?

2015 yılında kurulan dijital yayın platformu BluTV’de yer alan Türk dizilerinin sayısı oldukça yeterli miktardadır. Son zamanların en popüler içeriklerini bünyesinde barındıran bu platformda yer alan sevilen içerikler şunlardır:

Behzat Ç.: Bir Ankara Polisiyesi

Saygı: Bir Ercüment Çözer Dizisi

Alef

Yarım Kalan Aşklar

Aynen Aynen

Masum

Yaşamayanlar

Bozkır

Bartu Ben

7 Yüz

Dudullu Postası

Hile

Platform, Türk dizi tarihine damgasını vurmuş bazı dizileri yayımlama hakkına da sahiptir. Bu diziler içerisinde Kanıt, Çemberimde Gül Oya, Vatanım Sensin, Aşk-I Memnu, Poyraz Karayel, Çocuklar Duymasın, Kuzey Güney gibi bir zamanların en çok izlenen dizileri yer alıyor.