Bir Bilim Kurulu Üyesi İstifa Etti!

Bir Bilim Kurulu üyesi görevinden ayrılma kararı aldı. Peki, Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyeliğinden kim istifa etti? Merak edilen konu ile ilgili tüm ayrıntılar haberimizde.

Bilim Kurulu Üyesi Görevinden Neden Ayrıldı?

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu, 10 Ocak 2020 tarihinde yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında oluşturuldu. Enfeksiyon, yoğun bakım, mikrobiyoloji, viroloji, iç hastalıkları ve göğüs hastalıkları alanında görevli akademisyenlerin yer aldığı kurulun başkanlığını Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yapıyor.

Kurulun üye sayısı başlangıçta 26'ydı. 2020 yılının nisan ayında üye sayısı 38'e yükselmişti. Bilim Kurulu, her hafta düzenli olarak toplanıyor ve toplantıda yeni tip koronavirüs salgınının son durumu ele alınıyor. İddiaya göre kurul üyeliğinden bir kişi görevinden ayrılma kararı aldı.

BirGün'deki habere göre Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji öğretim üyesi Prof. Dr. Alpay Azap, Bilim Kurulu üyeliğinden istifa etti. Prof. Dr. Azap'ın şu anda yürütmekte olduğu Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği (KLİMİK) Başkanlığı faaliyetlerine daha fazla zaman ayrılabilmek için Bilim Kurulu üyeliğinden istifa ettiği iddia edildi.

Aktarılan bilgilere göre Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu, resmi bir devlet görevlendirmesi ile oluşturulmadı. Bu sebepten ötürü Prof. Dr. Azap'ın istifası, kuruldan ayrılma bilgisini Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya bildirmesi ve kurulun iletişim kanallarından ayrılması ile gerçekleşti.

BirGün tarafından paylaşılan bilgilere göre Prof. Dr. Azap, ekim ayından beri Bilim Kurulu toplantılarına ve iletişim kanallarında gerçekleştirilen tartışmalara katılmıyordu.

Türkiye’nin Koronavirüsteki Son Durumu

Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan son bilgilere göre ülkemizde 24 Nisan'dan itibaren toplam vaka sayısı 4 milyon 591 bin 416 oldu. Ülkemizde COVID-19 salgını nedeni ile hayatını kaybeden sayısı 38 bin 11'e yükseldi. İyileşen hasta sayısının 4.02.408 olduğu açıklandı. Ağır hasta sayısının 3 bin 511 olduğu belirtildi.

24 Nisan tarihinde toplamda 281 bin 183 test uygulandı. Vaka sayısı 40 bin 596 olarak açıklanırken hasta sayısının ise 2.905 olduğu belirtildi. 24 Nisan'da 339 kişi COVID-19 nedeni ile hayatını kaybederken 52.297 vatandaş ise iyileşti.