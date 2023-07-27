Android Cihazlara Bilinmeyen Airtag İzleyici Uyarıları Geliyor!

Google bugün yaptığı açıklamayla birlikte, Android cihazlar için bilinmeyen izleyici uyarılarının kullanıma sunulacağını duyurarak I/O 2023'te verdiği sözlerden birini yerine getirmiş oldu.

Bilinmeyen bir Bluetooth izleyicisinin sahibinden ayrılması ve sahibiyle seyahat ettiğinin belirlenmesi durumunda Android kullanıcıları otomatik bir uyarı bildirimiyle bilgilendirilecek. Kullanıcı, gelen uyarı bildirimine dokunduğunda bilinmeyen izleyicinin haritada bulunduğu yeri görüntüleyebilecek.

Bu yeni özelliğin amacı yalnızca kullanıcıları istenmeyen izleme cihazları hakkında bilgilendirmek değil, aynı zamanda bunun yaşanmasını önlemek.

Örneğin, bir uyarı bildiriminin gelmesini beklemeden çevrenizdeki izleyicileri manuel olarak tarayabilirsiniz. Tarama özelliği sayesinde yakında bulunan ve sahiplerinden ayrılmış tüm bilinmeyen izleyicileri görebilirsiniz.

Bu tarama özelliğini Ayarlar sekmesinden aktif hale getirebilirsiniz. Bunun için; Güvenlik ve Acil Durum butonuna basmalı, ardından Bilinmeyen İzleyici Uyarıları'na giderek "Şimdi Tara" düğmesine dokunmalısınız. Manuel tarama yaklaşık 10 saniye sonra sonuçlanacaktır. Böylece size yakın olduğu belirlenen ve cihazından ayrı olan izleyicilerin bir listesini göreceksiniz.

Uyarı Bildirimi Hangi Takip Cihazlarında Çalışacak?

Google, yayınladığı blog yazısında bilinmeyen izleyici uyarılarının yalnızca Apple AirTags ile çalıştığını doğruladı. Ancak bunun şimdilik böyle olduğunu ve bu uygulamanın diğer izleme cihazlarında da geçerli olması için çalıştığını söyledi.

Birisi sizin izniniz olmadan AirTag ile konumunuzu gizlice takip etmeye çalışıyorsa bu uyarı bildirimini alacaksınız. Ancak bildirimi almak için Apple'ın daha önce piyasaya sürdüğü gibi herhangi ayrı bir uygulamayı indirmenize gerek yok. Çünkü Google bu uyarı sisteminin yerel bir bilgi istemi olarak hayata geçirilmesini istedi.

Bilinmeyen izleyici uyarıları, Google Play hizmetlerinde yapılan bir güncellemeyle bugünden itibaren Android 6.0+ cihazlarda kullanıma sunuldu.

Google'ın Cihazımı Bul ağının lansmanını geciktirdiğini duyurmasının ardından bu uyarı sisteminin haberi verildi. Lansmanın ertelenme kararının, Apple'a iOS'a yönelik korumaları uygulaması için zaman vermek adına alındığı belirtildi.

Siz bu yeni uyarı sistemini sevdiniz mi? Yorumlarda buluşalım.