Bilkom Anlaşması Sonrası İlk PlayStation 5'ler Satışta: Fiyatı Ne Kadar?

Sony'nin PlayStation Türkiye operasyonlarını durdurmasının ardından Türkiye'de distribütörlüğü kimin üstleneceği merak konusuydu. Geçtiğimiz hafta netliğe kavuşan konu ile ilgili ilk önemli gelişme bugün yaşandı.

Resmî PlayStation Türkiye ve Bilkom Genel Müdürü tarafından yapılan açıklamalar neticesinde PlayStation Türkiye distribütörlüğünü Bilkom'un üstlendiği açıklanmıştı.

Resmi Sony Garantili PlayStation 5 Slim Fiyatları Ne Kadar?

Bu anlaşma sonrasındaki ilk resmî PlayStation 5 stokları Türkiye'ye girmeye başladı. En yeni Slim modeller Bilkom güvencesi altında Vatan üzerinden satışa sunulmaya başlandı.

Bilmeyenler için Sony, Slim modelleri tanıtmasının ardından normal modellerin üretimini durdurduğunu açıklamıştı. Bu nedenle gerek ülkemizde gerek globalde aynı fiyat üzerinden Slim modeller satılmakta.

Vatan'da satışa sunulan Slim odellere göz attığımızda disksiz sürümün 32.299 TL, diskli sürümün 32.499 TL fiyat etiketiyle satışa sunulduğunu görebiliyoruz. Disk sürücüsünün yalnızca 200 TL'lik fark oluşturduğunu görmek ise şaşırtıcı.

Peki siz bu fiyatlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.