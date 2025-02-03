Bill Gates'ten Şok Açıklama: "Çocuklarım Fakir Kalmaz Ama Param Onlara Kalmayacak"

Bill Gates'in çocuklarına bırakacağı mirastan sosyal medya eleştirilerine kadar çarpıcı itirafları, yakın zamanda verdiği bir röportajda ortaya çıktı.

Bill Gates, kurduğu vakıf aracılığıyla 100 milyar dolar bağış yaptığını açıkladı. Bu rakam, Bulgaristan'ın yıllık ekonomisiyle neredeyse aynıydı. Peki çocuklarına ne bırakacak?

Gates şöyle devam ediyor:

"Çocuklarım fakir mi kalacak? Tabii ki hayır. Mutlak surette iyi durumda olacaklar. Ama mirasın büyük kısmını bağışlayacağım. Yani 160 milyar dolarlık servetimden küçük bir pay alacaklar."

Buradaki "küçük" kelimesi bizi yanıltmasın. Bizim aklımıza gelen küçüklerden olmadığı kesin.

Gates, Çeşit Olsun Diye 69 Yaşında Cama Tırmandı

Gates, Seattle'daki çocukluk evindeverdiği röportajda eski günlerini anlattı. Annesi Mary, saatlerini 8 dakika ileri alırmış. Sebebi ise ailece her zaman zamanında hazır olsunlar diye. Bill ise bu disipline gençliğinde direnmiş:

Odan dağınık diye kıyafetlerime el koyar, geri almak için 25 sent isterdi. Ben de daha az kıyafet giymeye başladım.

Peki bilgisayar tutkusu nereden geliyor? 13 yaşında, okulun eski bir teletype makinesiyle tanışan Gates, geceleri pencereden kaçarak bilgisayar başında saatler geçirirmiş. Hatta röportaj sırasında gaza gelip "Şimdi de çıkarım," diyerek 69 yaşında pencereye tırmandı...

"Belki Otizm Spektrumundaydım" İtirafı

Gates, yeni kitabı Kaynak Kodu: Başlangıçlarım'da ilk kez açıkladığı bir detayı paylaştı. Kendisine göre eğer bu zamanlarda bir çocuk olsaydı muhtemelen otizm spektrumu tanısı koyulurdu.

Kız kardeşleri Kristi ve Libby, onun pek normal olmadığını söyledi. Gates'in odasında oturup kurşun kalem kemirdiğini anlattılar. Gates ise bu durumun kariyerine avantaj sağladığını savundu.

Bir konuya takıntılı şekilde odaklanmak, karmaşık problemleri çözmekte işe yaradı.

Trump Eleştirisi: Sosyal Medya İnsanı Bitiriyor

Gates, sosyal medya konusunda da net bir tavır takındı. Avusturalya'nın 16 yaş altına sosyal medyayı yasaklama kararını destekliyor. Sosyal medyanın insanın zamanını yiyip bitirdiğini savunan ünlü milyarder, sürekli onay bekleyen gençlerin bu durumdan olumsuz olarak etkilendiğini de vurguladı.

En yakın arkadaşı Kent Evans'ı 17 yaşında bir dağ kazasında kaybetmesi ise onu derinden etkilemiş:

O günlerde birlikte başarının sırlarını arardık. Şimdi anlıyorum ki, kim olduğumuz büyük ölçüde baştan bellidir.

Sözün özü; Lakeside Okulu'nda bilgisayarla tanışmasaydı, belki de bugün Microsoft olmayacaktı. Okulun eski bir bilgisayarını kullanmak için anneler kermes düzenlermiş. O dönemlerde Gates, neredeyse hiç kimsenin bilgisayara erişimi yokken, günlerini kod yazarak geçirdiklerini anlattı.

Demek ki başarının sırrı doğuştan gelmiyormuş. Sizce Bill Gates'in savunduğu değerler doğru mu? Ailesine az miras mı bırakmalı? Yorumlarda buluşalım.