Ziya Selçuk'tan Yüz Yüze Eğitim Açıklaması: Mümkün Görünmüyor!

Öğrenciler yüz yüze eğitime hasret kaldı. Tüm sınıflarda yüz yüze eğitim malesef yapılmayacak! Dikkat çeken yüz yüze eğitim açıklaması geldi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yüz yüze eğitim ile ilgili son durumu paylaştı.

Tüm Sınıfların Aynı Anda Yüz Yüze Eğitim Yapması Mümkün Görünmüyor!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk öğretmenlerle yaptığı online toplantıda şunları söyledi:

Salgının seyri nedeniyle tüm sınıfların aynı anda tam zamanlı yüz yüze eğitme geçmesi kısa vadede mümkün görülmüyor.

Sınıflarda yüz yüze eğitimin sağlıklı yürütülmesi için yaptığımız planlamayı yakın zamanda kamuoyu ile paylaşacağız.

15 Şubat itibariyle yeni bir döneme başlıyoruz. Dileğimiz salgının en kısa sürede bir engel olmaktan çıkması ve okullarımızın yine sizlerle ve çocuklarımızla hayat bulması; alışık olduğu seslere, renklere, yüzlere ve doğal ritmine kavuşması.

Tüm tedbirleri alarak, sizleri ve çocuklarımızı en güvenli şartlarda sınıflarda buluşturmak için çabalıyoruz. Kontrollü şekilde yüz yüze eğitime geçmek istiyoruz.

İçinde bulunduğumuz şartlar hepimizi bir dönüşüme tabi kıldı. Ancak bu iş burada kalmayacak. Uzaktan eğitim salgın önümüzden çekilse ve yüz yüze eğitime dönsek bile eğitimde önemli bir rol oynamaya devam edecek.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı sonrasında 15 Şubat'ta köy okullarının açılacağını açıklamıştı. Erdoğan 8 ve 12. sınıfların ise 1 Mart'ta başlayacağını belirtmişti ve "Yine vakaların belirli sayıların altına düşmesi ile esnaflara yönelik kısıtlamaların kalkması yönündeki takvimi de başlatmayı hedefliyoruz" açıklamasını yapmıştı.