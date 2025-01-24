Bill Gates Tüm Dünyada Nükleer Enerji Santralleri İnşa Edecek! Ama Neden?

Bill Gates'in kurduğu nükleer enerji şirketi TerraPower, ABD'nin önde gelen veri merkezi geliştiricisi Sabey Data Centers (SDC) ile bir anlaşma yaptı. Bu iş birliği, veri merkezlerinin enerji ihtiyacını karşılamak için küçük nükleer reaktörler kullanmayı hedefliyor. İşte detaylar!

TerraPower ve Sabey, Veri Merkezlerini Nükleer Enerjiyle Beslemek İçin İş Birliği Yaptı

Bill Gates'in nükleer enerji şirketi TerraPower, Sabey Data Centers için nükleer enerji santrali inşa edecek. Henüz proje aşamasındaki santral ya da santraller, Texas ve Rocky Mountain bölgesinde kurulacak. Bu santraller, Sabey'in veri merkezlerine enerji sağlayacak. Ancak, bu planın hayata geçmesi için öncelikle yetkililerden izin alınması şart.

Tahmin ettiğiniz üzere küçük de olsa bir nükller santral inşa etmek pek de kolay bir iş değil ve hatta şu an tam olarak yasal bile değil. Bu nedenle ABD hükümeti cephesinde bazı düzenlemeler şart. Peki sadece veri merkezlerine enerji vermek için nükleer santral inşa etmek şart mı? Ne yazık ki bu sorunun cevabı; evet!

Uzun zamandır sayıları hızla artan veri merkezleri oldukça ciddi miktarda elektrik tüketiyor. Hatta Uluslararası Enerji Ajansı'na göre, veri merkezlerinin enerji tüketimi 2010'dan bu yana neredeyse yüzde 300 arttı. Üstelik yapay zeka teknolojlilerindeki popülerşme bu enerji ihtiyacının son iki yılda bile katlanarak artmasına neden oldu.

Nükleer enerji, bu ihtiyacı sürekli ve güvenilir bir şekilde karşılamak için tercih ediliyor. Bill Gates'in TerraPower'ı, bu amaçla küçük ve modern nükleer reaktörler geliştiriyor. Bill Gates ise buna ucuz, güvenli ve sürdürülebilir bir çözüm sunmak. Ayrıca Gates, nükleer enerjinin iklim değişikliği sorununu çözmede önemli bir rol oynayacağına inanıyor.

Gates'in kurduğu ve finanse ettiği TerraPower ise bunun için "var gücüyle" çalışıyor. Şirketin geliştirdiği Natrium reaktörü, ABD Nükleer Düzenleme Komisyonu'ndan ticari kullanım için onay bekleyen tek ileri teknoloji mini nükleer reaktör. TerraPower'ın ilk reaktörünü 2030'da açması bekleniyor.

TerraPower bu konuda öncü olsa da tek değil. Microsoft, Google ve Amazon gibi şirketler de veri merkezlerini desteklemek için ileri teknoloji reaktörlerin geliştirilmesine yatırım yapıyor. Bu teknolojinin olası riskleri düşük olsa da "nükleer" kelimesi bile insanları korkutmaya yetiyor.