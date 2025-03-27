Bill Gates’ten Şok Açıklama: Doktorlar ve Öğretmenler de İşsiz Kalacak

Microsoft'un kurucusu ve dünyanın en zengin adamlarından biri olan Bill Gates, her ne kadar iş dünyasında artık aktif olarak görev almasa da teknolojiyi yakından gözlemlemeye ve gelişmeleri yorumlamaya devam ediyor. Bu doğrultuda sık sık gündeme oturmayı da başaran ünlü milyarder, bu defa da yapay zeka hakkında konuştu.

Bill Gates'e Göre Sadece Üç Meslek Grubu İşini Yapay Zekaya Kaptırmayacak

Bill Gates, Harvard Üniversitesi’nden Arthur Brooks ile yaptığı bir röportajda yapay zekanın hayatımızı ne kadar değiştireceği hakkında konuştu. Gates'e göre AI sayesinde önümüzdeki 10 yıl içerisinde doktorluk ve öğretmenlik gibi meslekler yok olacak. Yapay zeka ile sağlıkta teşhis ve tedavi süreçleri hızlanırken, kişisel eğitim imkanları da inanılmaz bir hızla artacak.

Ancak bu durumun sadece pozitif etkileri olmayacak. Gelecekte AI pek çok insanın elinden mesleğini de alacak. Gates’e göre, AI’nın tamamen devralamayacağı üç meslek var. Bunlar; enerji uzmanları, biyologlar ve yazılımcılar.

Milyarder iş insanı bu alanda insan müdahalesinin kritik olduğunu ve yapay zekanın bunu devralamayacağını ya da devralmaması gerektiğini iddia ediyor. Belirtmekte fayda var ki Bill Gates bu konuya ilgili ve oldukça bilgili bir insan olsa da tam olarak bir otorite değil.

Yapay zekanın yakın gelecekte pek çok şeyi değiştireceği ve bazı insanların işini kaybedeceği bilinen bir gerçek. Ancak bunun ne kadar insanı kapsayacağı ve ne boyutlarda gerçekleşeceğini kestirmek oldukça zor. Bill Gates ve diğer tüm "uzmanların" yaptığı ise iyi bir tahminden fazlası değil.

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