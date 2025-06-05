Fazla Para Ödemeyin! Bayrama Özel Elektrikli Otomobil Şarj Kampanyaları!

Elektrikli otomobil kullanımının giderek yaygınlaştığı Türkiye’de Kurban Bayramı’na özel şarj kampanyaları duyuruldu. Farklı şarj istasyonu operatörleri bayram süresince sürücülere avantajlı fiyatlar ve ücretsiz kullanım imkânları sunuyor. Bizde sizler için tüm şarj indirimlerini listeledik. İşte konuyla ilgili detaylar...

Bayrama Özel Elektrikli Otomobil Şarj İndirimleri

Türkiye’nin önde gelen şarj hizmeti sağlayıcıları Kurban Bayramı’nı kapsayan günlerde özel kampanyalarla sürücülere destek veriyor. İndirimli fiyatlar, sabit kWh tarifeleri ve çeşitli promosyonlar sayesinde elektrikli otomobil sahipleri uzun yolculuklarını daha ekonomik hale getirebilecek.

Trugo (Togg)

Togg kullanıcılarına özel hazırlanan kampanya kapsamında 1.000 TL’lik Bayram Şarj Paketi alanlara 2.000 TL Trugo şarj bakiyesi ve bir adet T10X tişörtü hediye ediliyor. Paket alımı için son tarih 9 Haziran 23:59 ve hediye bakiyeniz 15 Haziran’a kadar kullanıma açık.

Voltgo

Voltgo, 6-9 Haziran boyunca tüm şarj istasyonlarında %50 indirim uyguluyor. Bu kapsamda DC şarj ücreti 4,88 TL/kWh, AC şarj ücreti ise 3,50 TL/kWh olarak belirlendi.

ZES

ZES mobil uygulaması üzerinden 1.000 TL’lik şarj işlemi gerçekleştiren kullanıcılar Temmuz ayında kullanabilecekleri 250 TL’lik kupon kazanacak. Kampanya 31 Haziran’a kadar devam ediyor ayrıca kuponlarınızı birleştirip tek seferde kullanmanız da mümkün olacak.

Beefull

6-9 Haziran tarihleri arasında tüm DC şarj istasyonlarında geçerli olan kampanya kapsamında 1 kWh’lik şarj ücreti yalnızca 1 TL’ye düşürüldü. Bu indirim özellikle uzun yola çıkacak kullanıcılar için dikkat çekici fırsatlar sunuyor.

Estasyon

5-9 Haziran tarihleri arasında geçerli olan kampanya kapsamında Estasyon’un tüm AC ve DC şarj hizmetleri 5,99 TL/kWh sabit fiyatla sunuluyor.

Peki siz bu kampanyalar hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce bu kampanyalar sayesinde elektrikli otomobil kullanımında artışlar gözlenebilir mi? Görüşlerinizi yorumlar bölümünde bizimle paylaşmayı ve diğer içeriklerimizden haberdar olmak için Tamindir sosyal medya hesaplarını takip etmeyi unutmayın...