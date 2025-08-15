Kaçırmayın! BİM Marketlere Uygun Fiyatlı Stanley Termos Geldi!
15 Ağustos 2025 BİM Aktüel kataloğunda uygun fiyatlı Stanley Termos yer aldı. Peki kataloğun devamında hangi ürünler yer alıyor. İşte detaylar...
15 Ağustos BİM Aktüel kataloğundaki ürünler bugün itibariyle marketlerde yerini aldı. Stanley Termos çeşitlerinden akıllı televizyonlara kadar pek çok farklı ürün bu hafta tüketicilere sunuldu. Peki 15 Ağustos BİM Aktüel kataloğunda hangi ürünler yer alıyor? İşte konuyla ilgili detaylar...
BİM 15 Ağustos Aktüel Kataloğu
Merakla beklenen BİM 15 Ağustos 2025 aktüel kataloğu Cuma günü raflarda ve online mağazada yerini aldı. Bu hafta hem yazlık hem de günlük kullanım için cazip fırsatlar sunan kataloğun en dikkat çekici ürünlerinden biri son dönemde popülerliği hızla artan Stanley Vakumlu Çelik Termoslar oldu.
Sıcak-soğuk koruma performansı ve dayanıklılığıyla öne çıkan bu termoslar BİM’de rakiplerine kıyasla uygun fiyatlarla satışa çıkıyor. 1,9 litre kapasiteye sahip olan modeller 2 bin 150 TL, 1,4 litre kapasiteye sahip olan modeller ise 1990 TL'ye satışa çıktı.
Stanley termosların yanı sıra bu hafta BİM raflarında şu ürünler de dikkat çekiyor:
- Smart Drone – 2 bin 90 TL
- Katlanır Çamaşır Selesi – 229 TL
- Patates Ezici / Narenciye Sıkacağı – 219 TL
- Arnica Hydra Rain Su Filtreli Halı Yıkama Makinesi – 5 bin 990 TL
- Senna 55" Frameless Ultra HD QLED Google TV – 16 bin 995 TL
- Kumtel Ankastre Ocak - Davlumbaz Modelleri
Editörün notu: Bu içerik herhangi bir reklam içermemektedir. İlgi çekici ürün/hizmet hakkında bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır.
