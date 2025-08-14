Yatırımcısı Kaybetmiyor: Bitcoin Tüm Zamanların En Yüksek Seviyesini Gördü!

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte finans tercihleri de değişiyor. Bu kapsamda sanal paralar yani kripto paralar ile alım satımlar başlarken her ekonomik modelde olacağı gibi kripto para modelinde de bir piyasa ve ona bağlı bir borsa oluştu. Parasının değerini korumak isteyen veya daha fazlasını kazanmak için yatırım yapmayı isteyen tüketicilerse kripto paraları da denediler. Bitcoin bu sabah saatlerindeyse tarihi zirvesini gördü. İşte detaylar...

Bitcoin Tüm Zamanların En Yüksek Miktarını Gördü!

Kripto para piyasasındaki hareketlilik hız kesmeden devam ediyor. Son dönemde peş peşe rekorlara imza atan Bitcoin, bugün sabah saatlerinde yeni bir tarihi zirveye ulaştı. Temmuz ayı başında hızlı bir yükseliş trendi yakalayan BTC yalnızca birkaç hafta içinde yatırımcıların yüzünü güldürmeyi başardı.

1 Temmuz 2025’te yaklaşık 108 bin dolardan işlem gören Bitcoin 14 Temmuz’da yaşanan kritik gelişmelerin ardından 123 bin dolara kadar çıkarak o dönem için rekor kırmıştı. Ancak bu ivme burada bitmedi. Bugün sabah saatlerinde BTC 124 bin 529 dolar seviyesine kadar yükselerek tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

Böylece Temmuz ortasındaki rekorun da üzerine çıkılmış oldu. Kripto paranın fiyatı rekor seviyenin hemen ardından hafif bir geri çekilme yaşadı. Bu haberin yazıldığı an itibarıyla Bitcoin 121 bin 787 dolar civarında işlem görüyor. Son 24 saatte en düşük 119 bin 828 dolar en yüksek ise 124 bin 234 dolar seviyeleri kaydedildi.

Yükselişte kurumsal yatırımcı ilgisinin artması, Spot Bitcoin ETF’lerine yönelik talep ve ABD yönetiminden gelen kripto dostu mesajlar etkili oldu. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Sizce Bitcoin bu rekor seviyelerini korumayı başarabilecek mi yoksa kritik bir düşüş mü kapıda? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.

"Bu içerikte anlatılanlar yatırım tavsiyesi değildir ve o kapsamda değerlendirilmemelidir."