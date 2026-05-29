BİM'de Bütçe Dostu Akıllı Televizyonlar Satılacak! Tarih Verildi

BİM marketlerde önümüzdeki hafta akıllı televizyonlar satılacak. Bunlar arasında LG Nanocell 65ΝΑΝΟ80A6B 65 inç 4K akıllı televizyon, LG UA84006LB 55 inç 4K WebOS akıllı televizyon, TCL 55 inç 4K QLED Google televizyon ve Dijitsu 65 inç 4K QLED Google televizyon dahil olmak üzere birçok model bulunuyor.

BİM'de Satılacak TCL Akıllı Televizyonun Fiyatı Ne Kadar?

BİM'de TCL markasının 55T61C isimli akıllı televizyon modeli, 23 bin 900 TL'ye satılacak. 55 inç ekran büyüklüğüne sahip akıllı televizyon, QLED ekran üzerinde 4K çözünürlük sunuyor. QLED ekranın çok canlı renklere sahip olduğunu belirtelim. Bu canlı renkler, film ve dizi izlemeyi daha keyifli hâle getiriyor.

BİM'de Satılacak Dijitsu Akıllı Televizyonların Fiyatı Ne Kadar?

Dijitsu'nun DQ33/3800 isimli modeli, 23 bin 900 TL'ye satılacak. 65 inç ekran büyüklüğüne sahip akıllı televizyon, QLED ekran üzerinde 4K çözünürlük sunuyor. TV'de üç adet HDMI ve iki adet USB portu bulunuyor. Dijitsu'nun 58 inç ekran büyüklüğüne sahip akıllı televizyonu ise 20 bin 900 TL fiyat etiketiyle satışa sunulacak. Bu sürümde de 4K çözünürlük ve QLED ekran mevcut.

BİM'de Satılacak Senna Akıllı Televziyonun Fiyatı Ne Kadar?

BİM marketlerde Senna'nın 55UQ9500F isimli akıllı televizyon modeli, 19 bin 990 TL'ye satılacak. 55 inç ekran büyüklüğüne sahip akıllı televizyon, QLED ekran üzerinde 4K çözünürlük sunuyor. Televizyonda HDMI ve USB portları yer alıyor.

BİM'de Satılacak LG Akıllı Televizyonların Fiyatı Ne Kadar?

BİM marketlerde 5 Haziran Cuma itibarıyla LG Nanocell 65ΝΑΝΟ80A6B, 39 bin 900 TL fiyat etiketiyle satışa sunulacak. 65 inç ekran büyüklüğüne sahip olan akıllı televizyon, 4K çözünürlük ve 60Hz yenileme hızı sunuyor. Hz olarak kısaltılan Hertz, ekranın saniyede kaç kez yenilendiğini gösteriyor. Yani 60Hz yenileme hızına sahip bir telefon, görüntüyü saniyede 60 kez güncelliyor. Hz değeri ne kadar yüksek olursa o kadar akıcı bir deneyim elde ediliyor. Televizyonda HDMI ve USB portları da mevcut.

LG'nin UA84006LB isimli akıllı televizyon modeli, 29 bin 990 TL fiyat etiketiyle satılacak. 55 inç ekran büyüklüğüne sahip akıllı televizyon, 4K çözünürlük ve 60Hz yenileme hızı sunuyor. Üç adet HDMI ve bir adet USB girişine sahip olan televizyon, WebOS işletim sistemi ile birlikte geliyor.

Editörün notu: Bu içerik herhangi bir reklam içermemektedir. İlgi çekici ürün/hizmet hakkında bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır.

