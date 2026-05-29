Google'dan Gemini İçin Kritik Güncelleme! Artık Kotalar Hızlı Tükenmeyecek

Google, geçen hafta düzenlediği I/O 2026 etkinliğinde Gemini ile ilgili birçok yenilik ve değişiklik duyurmuştu. Bu değişikliklerden biri de Gemini'ın kullanım limit sisteminin yenilenmesiydi. Ancak yeni sistemin devreye alınmasının ardından kullanım sınırlarına beklenenden çok daha hızlı ulaşıldığına dair kullanıcı şikâyetleri artmaya başladı. Bunun üzerine Google, gelen geri bildirimleri dikkate alarak kullanım limitleriyle ilgili yeni düzenlemeler yaptığını açıkladı. İşte ayrıntılar...

Google, Gemini Kullanım Limiti Sistemini Nasıl Değiştirdi?

Google'ın I/O 2026 etkinliğinde duyurduğu yeni sistemle birlikte Gemini'da istem -yani sohbet botuna gönderilen mesaj- sayısına dayalı kullanım limitlerini kaldırarak harcanan enerjiye bağlı bir sisteme geçti. Buna göre yeni sistemde bir kullanıcı, kotası yalnızca gönderdiği istem sayısına göre değil isteğin karmaşıklığına, kullanılan araçlara ve yüklenen dosyaların boyutuna göre hesaplanıyor. Ancak yeni sistemde kullanıcıların kullanım haklarının beklenenden daha hızlı tükendiğine yönelik şikâyetler arttı.

Google tarafından kısa süre önce yapılan açıklamaya göre şirket, Gemini 3.1 Pro modelinde tek bir istemin tüketebileceği kotaya üst sınır getirdi. Bu değişiklik özellikle büyük dosyalar içeren ve çok fazla işlem gerektiren karmaşık talepler için devreye alındı. Böylece kullanıcıların tek bir istekte kullanım haklarının önemli bir kısmını tüketmesinin önüne geçilmesi hedefleniyor. Bu sayede Pro model artık daha fazla kullanılabilecek.

Bununla birlikte Google, Gemini 3.1 Flash-Lite ile gerçekleştirilen sohbetlerin artık kota sisteminin dışında tutulacağını açıkladı. Şirketin en hızlı ve en düşük maliyetli modeli olarak öne çıkan Flash-Lite kullanılırken kullanıcıların kullanım hakları azalmayacak.

Öte yandan Google, başarısız isteklerin artık kullanım kotasından düşülmeyeceğini de duyurdu. Daha önce bir yanıt oluşturulamadığında dahi bu kullanım hakkını düşürüyordu. Yeni düzenlemeyle birlikte yalnızca başarıyla tamamlanan ve kullanıcıya sunulan yanıtlar kota tüketimine dahil edilecek.

Editörün Yorumu

Google'ın Gemini'daki kullanım limiti sistemini değiştirmesinden ben de pek memnun kalmamıştım. Hatta bu değişiklikten önce sohbet botunda bir kullanım sınırı olduğunu bile fark etmemiştim çünkü limitlere hiç takılmamıştım. Ancak yeni sistem devreye girdikten sonra ilk kez kullanım sınırına ulaştım. Üstelik çoğu zaman en hafif ve en düşük maliyetli model olan Gemini 3.1 Flash-Lite'ı kullanmama rağmen bu durumla karşılaştım. Bu nedenle Google'ın kullanıcı geri bildirimlerini dikkate alarak kısa süre önce yaptığı yeni düzenlemeleri güzel bir gelişme olarak görüyorum.