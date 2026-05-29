10.000 mAh Bataryalı Telefon Tanıtıldı! Termal Kameraya Sahip

Oukitel, WP500 Ultra'yı tanıttı. Böylece telefonun özellikleri ve fiyatı belli oldu. Cihazda kamera ve mikrofonu tamamen kapatabilen fiziksel bir buton bulunuyor. Böylece yalnızca bir buton aracılığıyla üst düzey gizlilik elde ediliyor. Telefon ayrıca termal kamera, gece görüş kamerası ve 10.000 mAh batarya kapasitesiyle de dikkatleri üzerinde topluyor.

Oukitel WP500 Ultra'nın Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 6,78 inç

Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2460 piksel

Ekran Koruma Teknolojisi: Corning Gorilla Glass 5

Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

Ekran Parlaklığı: 550 nit

İşlemci: Dimensity 8300

RAM: 12 GB

Depolama: 512 GB / 1 TB

Ana Kamera: 108 MP

Termal Kamera: Var.

Gece Görüş Kamerası: 8 MP

Ön Kamera: 32 MP

Batarya: 10.000 mAh

Hızlı Şarj: 45W

Suya ve Toza Dayanıklılık: IP68 ve IP69K sertifikaları

Ağırlık: 414 gram

Kalınlık: 22,9 mm

Oukitel WP500 Ultra'nın Ekran Özellikleri Neler?

6,78 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, 1080 x 2460 piksel çözünürlük, 550 nit parlaklık ve 120Hz yenileme hızı sunuyor. Bu parlaklık, Bu parlaklık, ekrana doğrudan güneş ışığı gelmediği sürece aydınlık odalarda ekranın rahatça görülebilmesini sağlıyor. Hz olarak kısaltılan Hertz, ekranın saniyede kaç kez yenilendiğini gösteriyor.

120Hz yenileme hızına sahip bir telefon, görüntüyü saniyede 120 kez güncelliyor. Hz değeri ne kadar yüksek olursa o kadar akıcı bir deneyim elde ediliyor. 120Hz, akıcı ekran deneyimi için yeterli bir değerdir. Cihaz ayrıca Corning Gorilla Glass 5 ekran koruma teknolojisini destekliyor. Bu teknoloji, ekranın çizilmelere ve darbelere karşı dayanıklı olmasını sağlıyor.

Oukitel WP500 Ultra'nın İşlemcisi Nasıl?

Telefonda Dimensity 8300 işlemcisi bulunuyor. MediaTek tarafından 4 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci Call of Duty Mobile ve PUBG Mobile'ı ortalama 89 FPS'te, Mobile Legends: Bang Bang'i ortalama 88 FPS'te, CarX Street'i ise ortalama 41 FPS'te çalıştırıyor. Bu arada 4 nm işlemci, 6 nm veya daha eski işlemcilere kıyasla hem daha yüksek performans sunuyor hem de daha verimli çalışıyor.

İşlemcide 3.35 GHz hızında çalışan bir çekirdek, 3.2 GHz hızında çalışan üç çekirdke ve 2.2 GHz hızında çalışan dört çekirdek dahil olmak üzere topalmda sekiz adet çekirdek bulunuyor. Bu arada Oukitel WP60'ta Dimensity 7025 işlemcisi tercih edilmişti. Bu işlemci de söz konusu mobil oyunları çalıştırabiliyor.

Oukitel WP500 Ultra'nın Kamera Özellikleri Neler?

WP500 Ultra'nın arka yüzeyinde 108 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 8 megapiksel çözünürlüğünde gece görüş kamerası ve termal kamera bulunuyor. Termal kamera, yüzeylerdeki sıcaklık değişimlerini gösteriyor. Ön yüzeyde ise 32 megapiksel çözünürlüğünde kamera mevcut. Bu arada Oukitel WP60'ta 108 megapiksel ana kamera, 8 megapiksel gece görüş kamerası, 2 megapiksel makro kamera ve 32 megapiksel ön kamera yer alıyor.

Oukitel WP500 Ultra'nın Bataryası Kaç mAh Olacak?

Telefon 10.000 mAh batarya kapasitesine sahip. Yüksek kapasite sayesinde cihaz uzun pil ömrü sunacak. WP500 Ultra ayrıca 45W hızlı şarj teknolojisini destekliyor. Karşılaştırma yapmak gerekirse WP60'ta 10.000 mAh batarya kapasitesi ve 33W hızlı şarj teknolojisi tercih edilmişti.

Oukitel WP500 Ultra Türkiye'de Satılacak mı?

Oukitel WP500 Ultra'nın Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağına dair herhangi bir açıklama yapılmadı. Türkiye'de Oukitel WP60 ve Oukitel WP100 Titan dahil olmak üzere Oukitel'in birçok telefonu satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda WP500 Ultra'nın Türkiye'de satışa sunulma ihtimali mevcut.

Oukitel WP500 Ultra'nın Fiyatı Ne Kadar?

Oukitel WP500 Ultra için 750 dolar fiyat etiketi belirlendi. Bu da güncel kur ile birlikte 34 bin 420 TL'ye denk geliyor. Telefon Türkiye'de satışa sunulursa vergili fiyatı 70 bin TL civarında olabilir. Oukitel WP500 Ultra'nın Türkiye fiyatı ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadığını belirtelim.

Editörün Yorumu

Oukitel WP500 Ultra'nın fark yaratan bazı özellikleri bulunuyor. Örneğin bu cihazda telefonlarda görmeye pek alışık olmadığımız termal kamera ve gece görüş kamerası bulunuyor. WP500 Ultra'da ayrıca bir buton ile kamera ve mikrofon tamamen devre dışı bırakılabiliyor. Öte yandan cihazın yoğun kullanımda bile çok uzun bir pil ömrü sunacağını söyleyebilirim. Bu arada telefonun 414 gram ağırlığında olduğunu belirteyim. Bu sebepten ötürü bu cihaz günlük kullanıma pek uygun değil.