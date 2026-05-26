Çıktığı Gibi iPhone 17 Alanlar Kâr mı Etti Zarar mı?

Apple'ın iPhone 17 serisini tanıtmasının üzerinden aylar geçti. Şirket bu seride iPhone 17, iPhone Air, iPhone 17 Pro ve iPhone 17 Pro Max olmak üzere dört farklı modelle karşımıza çıktı. Her zaman olduğu gibi yeni iPhone modelleri Türkiye’de yüksek fiyatlarla satışa sunuldu ancak aradan geçen sürede Türkiye garantili fiyatlar daha da yukarı çıktı.

Bugün baktığımızda iPhone 17 serisinin birçok modelinde çıkış fiyatına göre ciddi artış yaşandığını görüyoruz. Özellikle Pro ve Pro Max modellerinde fark 10 bin TL’nin üzerine çıkıyor. Peki iPhone 17 serisinden bir modeli çıktığı dönemde satın alsaydınız ne kadar kâr ya da zarar etmiş olurdunuz?

iPhone 17 Alsaydınız Ne Kadar Kâr ya da Zarar Edecektiniz?

Model Çıkış Fiyatı Güncel Türkiye Garantili Fiyat Fiyat Farkı iPhone 17 256 GB 77.999 TL 84.999 TL 7.000 TL iPhone 17 512 GB 89.999 TL 97.999 TL 8.000 TL iPhone Air 256 GB 97.999 TL 107.999 TL 10.000 TL iPhone Air 512 GB 109.999 TL 121.999 TL 12.000 TL iPhone Air 1 TB 121.999 TL 135.999 TL 14.000 TL iPhone 17 Pro 256 GB 107.999 TL 119.999 TL 12.000 TL iPhone 17 Pro 512 GB 119.999 TL 133.999 TL 14.000 TL iPhone 17 Pro 1 TB 131.999 TL 147.999 TL 16.000 TL iPhone 17 Pro Max 256 GB 119.999 TL 132.999 TL 13.000 TL iPhone 17 Pro Max 512 GB 131.999 TL 146.999 TL 15.000 TL iPhone 17 Pro Max 1 TB 143.999 TL 160.999 TL 17.000 TL iPhone 17 Pro Max 2 TB 168.999 TL 188.999 TL 20.000 TL

iPhone 17 serisi Türkiye’de 77 bin 999 TL’den başlayan fiyatlarla satışa çıktı. Standart iPhone 17’nin 256 GB modeli 77 bin 999 TL, iPhone Air’in 256 GB modeli 97 bin 999 TL, iPhone 17 Pro’nun 256 GB modeli 107 bin 999 TL, iPhone 17 Pro Max’in 256 GB modeli ise 119 bin 999 TL fiyat etiketine sahipti. Serinin en pahalı modeli olan iPhone 17 Pro Max 2 TB ise 168 bin 999 TL’den satışa sunuldu.

Apple’ın güncel Türkiye fiyatlarına baktığımızda standart iPhone 17’nin 256 GB modeli 84 bin 999 TL’den başlıyor. iPhone Air tarafında 256 GB model 107 bin 999 TL’ye, iPhone 17 Pro 256 GB modeli 119 bin 999 TL’ye, iPhone 17 Pro Max 256 GB modeli ise 132 bin 999 TL’ye satılıyor. iPhone 17 Pro Max’in 2 TB versiyonu ise 188 bin 999 TL seviyesine çıkmış durumda.

Tabloya baktığımızda iPhone 17 serisinde en yüksek artışın 2 TB depolama alanına sahip iPhone 17 Pro Max modelinde yaşandığını görüyoruz. Bu modeli çıkış döneminde alan bir kullanıcı, güncel Türkiye garantili fiyata göre 20 bin TL daha avantajlı konuma geçmiş oldu. iPhone 17 Pro 1 TB modelinde fark 16 bin TL, iPhone 17 Pro Max 1 TB modelinde ise 17 bin TL seviyesinde.

Çıktığı Gibi iPhone 17 Almak Dolar Bazında Gerçekten Kârlı mı?

TL bazında bakınca tablo oldukça net. iPhone 17 serisinin tüm modelleri çıkış fiyatına göre daha pahalı. Ancak işin içine dolar kuru girdiğinde tablo biraz değişiyor. iPhone 17 serisinin tanıtıldığı 9 Eylül 2025 tarihinde dolar 41,2730 TL seviyesindeydi. 26 Mayıs 2026 itibarıyla ise dolar 45,9046 TL seviyesinde işlem görüyor.

Örneğin iPhone 17 256 GB modeli çıkışta 77 bin 999 TL idi. Bu tutar o günkü kurla yaklaşık 1.890 dolara denk geliyordu. Bugünkü 84 bin 999 TL’lik Türkiye garantili fiyatı ise güncel kurla yaklaşık 1.852 dolar yapıyor. Yani TL bazında 7 bin TL artış var ama dolar bazında baktığımızda telefonun değeri aslında biraz gerilemiş görünüyor.

iPhone 17 Pro 256 GB modelinde de benzer bir durum var. Telefon çıkışta 107 bin 999 TL idi ve bu tutar yaklaşık 2.617 dolara denk geliyordu. Bugünkü 119 bin 999 TL’lik fiyat ise yaklaşık 2.614 dolar ediyor. Yani TL bazında 12 bin TL’lik artış olsa da dolar bazında neredeyse aynı seviyede kalmış durumda.

Pro Max tarafında tablo biraz daha dengeli. iPhone 17 Pro Max 256 GB modeli çıkışta yaklaşık 2.907 dolara denk gelirken bugün yaklaşık 2.897 dolar seviyesinde. Buna karşılık iPhone 17 Pro Max 2 TB modeli çıkışta yaklaşık 4.095 dolar ederken bugün yaklaşık 4.117 dolar ediyor. Yani en üst modelde dolar bazında da küçük bir artış var.

Burada önemli bir detay var. Bu hesaplamada ithalatçı garantili daha düşük fiyatlar değil, Türkiye garantili güncel satış fiyatları dikkate alındı. Böylece çıkış dönemiyle bugünkü tabloyu daha sağlıklı şekilde kıyaslamak mümkün oluyor.

iPhone 17 Gerçekten Kâr Ettirdi mi?

Bu sorunun cevabı nasıl baktığınıza göre değişiyor. TL bazında bakarsak evet, iPhone 17 serisini çıkış döneminde satın alan kullanıcılar bugün aynı telefonu daha pahalıya almak zorunda kalacaktı. Bu açıdan bakınca özellikle Pro ve Pro Max modellerinde ciddi bir fiyat avantajı oluştu.

Ancak telefon bir yatırım aracı değil. Bugün sıfır fiyatı artmış olsa bile ikinci el satışta aynı fiyatı almak mümkün olmayabilir. Kutu açıldığı anda cihazın değeri düşer. Pil sağlığı, kozmetik durum, garanti süresi ve renk seçeneği de ikinci el fiyatını doğrudan etkiler.

Yine de Türkiye’de iPhone modellerinin değerini Android amiral gemilerine göre daha iyi koruduğu bir gerçek. Bu nedenle iPhone 17 serisini çıkış döneminde alan kullanıcılar, bugün yeni almak isteyenlere kıyasla daha avantajlı bir noktada duruyor.

iPhone 17 Modelleri Şimdi Alınır mı?

Aslında bu sorunun cevabı tamamen sizin maddi durumunuza ve almak istediğiniz iPhone modeline göre değişir. Ancak bana soracak olursanız bir telefon için bu kadar yüksek bir bedel ödemek maddi durumunuz ne olursa olsun pek de mantıklı değil.

Bunun yerine iPhone 15 serisi gibi nispeten eski ama özellikleri fazlasıyla yeterli modellere yönelmek çok daha mantıklı olacaktır. Bir diğer seçenek ise yurt dışı telefon almak. Öyle ki satın aldığınız telefon modele göre Türkiye'de bir iPhone parasına yurt dışından iki iPhone alabilirsiniz. Daha fazla bilgi için "Yurt Dışı iPhone Fiyatları" içeriğimize bakabilirsiniz.

Editörün Yorumu

Bana göre dolar ya da TL fiyatlarının ne kadar değiştiği fark etmeksizin Türkiye'de en son model iPhone'u satın almak mantıklı bir hamle değil. Bildiğiniz üzere ülkemizde satılan akıllı telefonlardan yüzde 103 oranında vergi alınıyor. Bu da dünyadaki en pahalı iPhone'lardan birinin Türkiye'de satıldığı anlamına geliyor.

Ki ben bir tüketici olarak başkasının 50 TL ödediği bir ürüne 100 TL ödemeyi çok saçma buluyorum. Bunun yerine yukarıda da bahsettiğim yurt dışı iPhone seçeneğini değerlendirmenizi öneririm. Böylelikle çok daha makul bir fiyata istediğiniz telefonu kullanabilirsiniz.