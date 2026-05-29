Acer, Yeni Taşınabilir Oyun Konsolu Predator Atlas 8'i Tanıttı! İki Aylık Ücretsiz Game Pass Premium Hediyesi Var

Tayvan merkezli teknoloji firması Acer, merakla beklenen yeni taşınabilir oyun konoslu Predator Atlas 8'i tanıttı. 2026 yılının sonlarına doğru küresel olarak satışa sunulacak olan cihaz, performans odaklı özellikleriyle dikkat çekiyor. Predator Atlas 8, kullanıcılara hem evde hem de seyahat halinde üst düzey bir oyun deneyimi sunmayı vaat ediyor.

Acer Predator Atlas 8 Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu : 8.8 inç

: 8.8 inç Ekran Çözünürlüğü : 1920 x 1200 piksel

: 1920 x 1200 piksel Ekran Teknolojisi : FHD+ IPS

: FHD+ IPS Ekran Parlaklığı : 500 nit

: 500 nit Ekran Yenileme Hızı : 120 Hz

: 120 Hz Renk Gamı : sRGB %100

: sRGB %100 CPU : Intel Arc G3 / Intel Arc G3 Extreme

: Intel Arc G3 / Intel Arc G3 Extreme GPU : Intel Arc B370 / B390 GPU

: Intel Arc B370 / B390 GPU RAM : 24 GB LPDDR5X

: 24 GB LPDDR5X İşletim Sistemi : Windows 11

: Windows 11 Depolama : 1 TB PCle 4 SDD

: 1 TB PCle 4 SDD Pil : 80 Wh

: 80 Wh Portlar : 2 x Thunderbolt 4, 1 x 3.5 mm kulaklık girişi ve MicroSD yuvası

: 2 x Thunderbolt 4, 1 x 3.5 mm kulaklık girişi ve MicroSD yuvası Hoparlör : 2 adet 2W dahili hoparlör

: 2 adet 2W dahili hoparlör Ağırlık: 810 gram

Acer Predator Atlas 8'in Ekran Özellikleri Neler?

Acer Predator Atlas 8'in en dikkat çeken özelliklerinden biri de ekran teknolojisidir. Cihaz, WUXGA çözünürlüklü bir IPS ekran ile geliyor. 1920 x 1200 piksel sunan bu ekran, 16:10 en boy oranıyla geniş bir görüş açısına sahip. Şirket, bu geniş ekranla oyuncuların oyun deneyimini artırmayı hedefliyor.

Akıcı bir oyun deneyimi arayan kullanıcılar için ekran, 120 Hz yenileme hızına sahip. Bu yenileme hızı CS2, Valorant, Fornite gibi FPS oyunları hiçbir donma veya takılma yaşamadan oynamanızı sağlıyor. Ayrıca, VRR desteği ile oyunlarda oluşabilecek ekran yırtılmalarının önüne geçiliyor. Buna ek olarak ekran, 500 nit parlaklık değerine sahip. Bu sayede yoğun ışıklı ortamlarda bile herhangi bir yansıma olmadan keyfli bir şekilde oyun oynayabiliyorsunuz.

Son olarak ekran ekran, çizilmelere karşı dayanıklı Corning Gorilla Glass Victus ve yansıma önleyici Gorilla Glass DXC kaplamlar ile korunuyor.

Acer Predator Atlas 8'in İşlemci ve Ekran Kartı Performansı Nasıl?

Performans tarafında da oldukça iddialı olan Acer Predator Atlas 8, kullanıcılara iki farklı işlemci seçeneği sunuyor. Giriş seviyesindeki modelde Intel Arc G3 işlemci yer alırken, üst seviyede Intel Arc G3 Extreme bulunuyor. Bu son nesil işlemciler ile, en ağır oyunları bile sorunsuzca çalıştırabiliyor.

Grafik tarafında ise cihaz, Intel Arc B370 veya B390 GPU seçeneklerine sahip. Işın izleme destekli bu çipler, oyunların görsel kalitesini en üst noktaya taşıyorlar. Ayrıca Intel XeSS 3 yapay zeka destekli görüntü oluşturma teknolojisine sahip olan cihaz, Cyberpunk 2077, Black Myth: Wukong veya Alan Wake 2 gibi en ağır grafikleri oyunarı yüksek FPS hızlarında çalıştırabiliyor.

Ek olarak taşınabilir oyun konsolunda, 24 GB LPDDR5X RAM ve 1 TB'a kadar PCle 4 SSD bulunuyor. Bu geniş depolama kapasitesi sayesinde, cihaza yeterli sayıda birçok oyun yükleyebilirsiniz.

Acer Predator Atlas 8'in Soğutma Sistemi Nasıl?

Böylesine güçlü bir donanım, her an serin tutulmadır. Yoksa yüksek ısıdan dolayı oyun oynamak bir eziyete dönüşebilir. Acer, bu sorunu ortadan kaldırmak için Preadator Atlas 8'de çift fanlı bir soğutma sistemi kullanıyor. Bu özel tasarım sayesinde, saatlerce süren oyun gecelerinde bile performans kaybı yaşanmasının önüne geçilmek isteniyor.

Soğutma sistemin asıl öne çıkan parçası ise, Predator AeroBlade metal fan ünitesi. Taşınabilir bir bilgisayarda ilk kez kullanılan bu fan, 0.1 mm kalınlığında tam 89 yaprağa sahip. Bu ünite, destekleyici plastik fan ile birleştiğinde hava akışını yüzde 10 artırarak sıcak havayı anında cihazdan uzaklaştırıyor.

Vortex Flow isimli iç hava akışı yöntemi ile de serin hava cihazın ısınan bileşenlerine doğruda iletiliyor. Cihazda, en ağır grafikli oyunları oynarken bile havanlandırma kanalları sayesinde kasa sıcaklığı elde rahatsızlık yaratmayacak ideal seviyelerde tutuluyor.

Acer Predator Atlas 8'de Hangi Kontrolcüler Var?

Predator Atlas 8'de her iki yanda ayarlanabilir çift modlu tetik anahtarları ve Hall-effect analog tetikler bulunuyor. Hall-effect teknoloji aynı zamanda zamanla oluşabilecek, sürtünmeden kaynaklı sorunları tamamen önlüyor.

Cihazın ön yüzünde bulunan ABXY dizilimli tuşlar, hassas yön tuşları ve iki adet tam boyutlu analog çubuğa ek fonksiyonlar eşlik ediyor. Yine ön yüzde bulunan Xbox Game Bar, PredatorSense tuşları kullanıcıların erişilebilirliğini artırıyor. Ayrıca, cihazın güç düğmesine gizlenmiş bir parmak izi sensörü bulunyor.

Acer Predator Atlas 8'in Batarya Kapasitesi Ne Kadar?

Acer, taşınabilir cihazların en büyük sorunu olan batarya süresini, Pretador Atlas 8 modeli ile rafa kaldırmış gibi duruyor. Cihaz, tam 80 Wh kapasiteye sahip bir bataryaya sahip. Intel Endurance Gaming teknolojisiyle entegre çalışan batarya, size uzun süreli bir oyun keyfi sunuyor.

Acer Predator Atlas 8'in Bağlantı Seçenekleri Neler?

Cihaz, bağlantı seçenekleri açısından da oldukça yeterli. Predator Atlas 8'de, iki adet Thunderbolt 4 portu, bir adet 3.5 mm kulaklık girişi ve bir adet MicroSD yuvası bulunuyor. Taşınabilir el konsolunun, 2 adet 2W'lık hoparlöre de sahip olduğunu hatırlatalım.

Acer Predator Atlas 8 Ne Zaman Çıkacak?

Acer, Predator Atlas 8'i, Ekim ayında Kuzey Amerika, Avrupa, Orta Doğu ve Avustralya'da piyasaya süreceğini açıkladı. Cihaz, ilk edapta şirketin kendi resmi web sitesi üzerinden satışa sunulacak. Predator Atlas 8'in fiyatı hakkında ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Acer Predator Atlas 8 Türkiye'ye Gelir mi?

Predator Atlas 8, Acer'in Türkiye resmi web sitesinde de listelendi. Bu sebeple cihazın piyasaya sürüldüğü anda ülkemizde de satışa sunulacağını düşünüyoruz.

Editörün Yorumu

Acer, Predator Atlas 8 ile birlikte taşınabilir oyun konsollarındaki rekabeti bir artıracağını düşünüyorum. Özellikle Pretador Atlas 8 ile birlikte çıkacak olan MSI Claw 8 EX ve OneXPlayer 3 bu sene taşınabilir oyun konsolu severler güzel bir yıl yaşatacaklar gibi duruyor. Unutmadan hatırlatalım; Acer diğer rakiplerinden farklı olarak, cihazı satın alan kullanıcılara 2 aylık Game Pass Premium üyeliği hediye ediyor.