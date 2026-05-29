Samsung'un Yeni Katlanabilir Telefonu Sevindiren Bir Gelişmeyle Geliyor!

Samsung'un yaz aylarında kullanıcıların beğenisine sunmaya hazırlandığı Galaxy Z Fold 8 Ultra ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Güvenilir kaynaklar,markanın yeni katlanabilir telefonda ekrandaki katlanma izini minimuma indireceğini söylüyor. İşte merak edilen detaylar!

Galaxy Z Fold 8 Ultra İle Katlanma İzi Minimuma İnecek

Bilindiği gibi katlanabilir telefonların ekranında bir katlanma izi oluyor. Kullanım süresi arttıkça bu iz daha belirgin hale gelebiliyor ve bu da doğal olarak kullanıcılarda rahatsızlığa neden olabiliyor. Ancak son raporlara göre Samsung, Galaxy Z Fold 8 Ultra ile bu katlanma izini minimuma indirecek.

Şu an için kesin olmasa da yeni katlanabilir telefonun mart ayında tanıtılan ve katlanma izi konusunda bir hayli başarılı olan OPPO Find N6 ile aynı seviyeye geleceği söyleniyor. Önümüzdeki yıllarda gelecek devam modelleriyle birlikte bu katlanma izinin tamamen yok olması da mümkün.

Galaxy Z Fold 8 Ultra Özellikleri Neler Olacak?

İç Ekran : 8 inç Dynamic AMOLED 2X, 120Hz, 2.600 nit parlaklık, 1968 x 2184 piksel çözünürlük

: 8 inç Dynamic AMOLED 2X, 120Hz, 2.600 nit parlaklık, 1968 x 2184 piksel çözünürlük Dış/Kapak Ekran : Gorilla Glass Ceramic 2, 6.5 inç Dynamic AMOLED 2X, 120Hz, 1080 x 2520 piksel çözünürlük

: Gorilla Glass Ceramic 2, 6.5 inç Dynamic AMOLED 2X, 120Hz, 1080 x 2520 piksel çözünürlük İşlemci : Snapdragon 8 Elite Gen 5

: Snapdragon 8 Elite Gen 5 RAM : 12 GB / 16 GB (1 TB model için)

: 12 GB / 16 GB (1 TB model için) Depolama : 256 GB / 512 GB / 1 TB (microSD yok)

: 256 GB / 512 GB / 1 TB (microSD yok) Ana Kamera : 200 MP

: 200 MP Ultra Geniş Kamera : 50 MP

: 50 MP Telefoto Kamera : 12 MP

: 12 MP Ön Kamera (Kapak) : 10 MP, F2.2

: 10 MP, F2.2 Ön Kamera (İç) : 10 MP, F2.2

: 10 MP, F2.2 Batarya : 5.000 mAh

: 5.000 mAh Şarj: 45W kablolu, 15W kablosuz

Galaxy Z Fold 8 Ultra Ekran Özellikleri Neler Olacak?

Galaxu Z Fold 8 Ultra'da 8 inçlik bir ana ekran kullanılacak. Bu panel 1968 × 2184 piksel çözünürlük ve 120 Hz yenileme hızı sunacak. Buna ek olarak katlanabilir telefonun 6,5 inç büyüklüğünde, 1080 × 2520 piksel çözünürlüğü ve 120 Hz yenileme hızını destekleyen bir kapak ekranına sahip olacağı söyleniyor.

Kullanıcılar katlanabilir telefonun yüksek yenileme hızları sayesinde web sayfası kaydırmalarında, menü geçişlerinde ve oyunlarda daha akıcı bir ekran deneyimi elde edebilecek. Bunun dışında AMOLED ekranı sayesinde siyah renkleri en gerçekçi haliyle görebileceksiniz.

Galaxy Z Fold 8 Ultra İşlemcisi Ne Olacak?​

Cihazda mobil pazarın en güçlü işlemcilerinden Snapdragon 8 Elite Gen 5 yer alacak. Bu donanım UBG Mobile ve Mobile Legends: Bang Bang'i 120 FPS ve Wuthering Waves ve Genshin Impact'i ise 60 FPS seviyesinde çalıştırabiliyor. Yani mobil pazardaki oyunları en ufak bir kasma veya donma olmadan akıcı bir şekilde oynayabileceksiniz.

Bunun dışında işlemcinin 3 nm fabrikasyon süreciyle üretildiğini belirtelim. Bu da 4 nm tabanlı veya daha eski yongalara kıyasla güç verimliliği gibi konularda daha avantajlı olduğu anlamına geliyor. Öte yandan halihazırda Xiaomi 17 Ultra ve OnePlus 15 gibi üst seviye telefonlara güç verdiğini söyleyebiliriz.

Galaxy Z Fold 8 Ultra Kamerası Nasıl Olacak?

Üründe 200 megapiksel ana, 50 megapiksel ultra geniş açı ve 12 megapiksel telefoto kameraları bulunacak. Hem iç hem de dış ekranda 10 megapiksel çözünürlüklü selfie kameralarına yer verilecek. Bir önceki nesilde 200 megapiksel ana, 10 megapiksel telefoto ve 12 megapiksel ultra geniş açı sensörlerinin kullanıldığını düşündüğümüzde telefoto ve ultra geniş açı lenslerinde bir artış olduğunu görebiliyoruz.

Ultra geniş açı kamerasıyla çekimlerinizde kadraja daha fazla detay sığdırabileceksiniz. Telefoto sensörle ise uzaktaki nesneleri sanki yakındaymış gibi net bir şekilde fotoğraflayabileceksiniz.

Galaxy Z Fold 8 Ultra Ne Zaman Tanıtılacak?

Samsung katlanabilir telefonlarını genellikle yaz aylarında tanıtıyor. Bu kapsamda Galaxy Z Fold 7 ve Flip 7'nin geçen yılın temmuz ayında tanıtıldığını belirtelim. Şu an için kesin olmasa da şirketin 22 Temmuz'da bir etkinlik düzenleyerek Galaxy Z Fold 8 Ultra’yı piyasaya sürmesi söz konusu. Tabii şirketin resmi açıklamasını beklemek daha doğru olacaktır.

Galaxy Z Fold 8 Ultra Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Galaxy Z Fold 7 ülkemizde çeşitli e-ticaret platformlarında 91.999 TL'den başlayan fiyatlarla satın alınabiliyor. Galaxy Z Fold 8 Ultra çok daha güçlü özelliklere sahip olacağından muhtemelen 100.000 TL civarında bir başlangıç fiyat etiketine sahip olabilir.

Editörün Yorumu

Halihazırda bir Galaxy Z Fold 5 kullanıcısı olarak ekrandaki katlanma izi beni biraz rahatsız ediyor. Telefonu ilk satın aldığımda bu iz çok belli değildi, ancak zamanla bu iz daha belirgin hale geldi. Bu nedenle Samsung'un yeni modelde katlanma izini minimuma indireceği bilgisi beni çok memnun etti.