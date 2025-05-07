BİM Çok Ucuz Android Telefon ve Motosiklet Satacak

BİM uygun fiyata akıllı telefon satın almak isteyen kişiler için kaçırılmayacak bir fırsat sunmaya hazırlanıyor. BİM'de çok yakında Casper VIA M40 ve Rivero 125cc motosiklet satacak. Satışa sunulacak ürünler arasında akıllı televizyon, akıllı saat ve kablosuz kulaklık da bulunuyor.

BİM'de Satılacak Telefonun ve Motosikletin Fiyatı

BİM'de 9 Mayıs 2025 tarihinden itibaren Casper VIA M40 modelinin 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip sürümü 6 bin 490 TL fiyat etiketiyle satılacak. Bu telefon Casper'ın çevrim içi mağazasında 8 bin 499 TL'ye satılıyor.

BİM'de Rivero 125cc motosiklet 69 bin TL fiyata satılacak. Satışa sunulacak ürünler arasında 699 TL fiyata sahip Havit ANC bluetooth kulaküstü kulaklık, 699 TL fiyatlı Havit akıllı saat, 599 TL fiyata sahip Blaupunkt tws kulaklık, 449 TL fiyatlı Polosmart tws kulaklık da bulunuyor.

Bu hafta ayrıca 999 TL fiyata sahip Polosmart Party Speaker, 799 TL fiyatlı Polosmart nostaljik radyo, 299 TL fiyata sahip Polosmart masaüstü mikrofon, 279 TL fiyatlı Polosmart akım korumalı priz de satılacak.

Satışa sunulacak ürünler arasında 16 bin 495 TL fiyata sahip Senna 55" Frameless 4K QLED Google TV, 42 bin 900 TL fiyatlı LG 65" 4K QNED TV, 13 bin 490 TL fiyata sahip Senna 50" Frameless 4K QLED Google TV ve 8 bin 490 TL fiyatlı Senna 43" Frameless Full HD LED Google TV de yer alıyor.

Editörün notu: Bu içerik herhangi bir reklam içermemektedir. İlgi çekici ürün/hizmet hakkında bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır.