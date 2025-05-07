Ucuz Katlanabilir Telefon Galaxy Z Flip FE'nin Özellikleri Sızdırıldı

Uygun fiyatlı katlanabilir telefon satın almak isteyen kişiler tarafından merakla beklenen Samsung Galaxy Z Flip FE'ye dair sızıntılar yaşanmaya devam ediyor. Daha önce tasarımı sızdırılan telefonun bu kez özellikleri ortaya çıktı.

Samsung Galaxy Z Flip FE'nin Özellikleri Nasıl Olacak?

İddiaya göre 6,7 inç ekran büyüklüğüne sahip Galaxy Z Flip FE (Galaxy Z Flip 7 FE olarak da biliniyor), Dynamic LTPO Super AMOLED 2X ekran üzerinde 120Hz yenileme hızı sunacak. İkinci ekranın ise 3,4 inç büyüklüğünde olacağı öne sürüldü.

Eğer bu iddiysa Samsung'un uygun fiyatlı katlanabilir telefonu, Galaxy Z Flip 6'nın ekran özellikleriyle aynı olacak. Galaxy Z Flip 6 da 6,7 inç büyüklüğündeki Dynamic LTPO AMOLED 2X ekranda 120Hz yenileme hızı sunuyor ve ikinci ekranı 3,4 inç büyüklüğünde.

Galaxy Z Flip FE'de 4nm üretim süreciyle geliştirilen Snapdragon 8 Gen 3 yer alacak. Galaxy Z Flip 6'da da bulunan bu işlemci bir adet 3.39GHz Cortex-X4, üç adet 3.1GHz Cortex-A720, iki adet 2.9GHz Cortex-A720 ve iki adet 2.2GHz Cortex-A520 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor.

12 GB RAM'e sahip Galaxy Z Flip FE'nin arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve 12 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kaemra yer alacak. Ön kamera ise 10 megapiksel çözünürlüğünde olacak. Tüm kameraların 4K çözünürlükte 60 FPS video kaydı yapabileceği iddia edildi.

4.000 mAh batarya kapasitesine sahip ucuz katlanabilir telefon 25W kablolu 15W kablosuz hızlı şarj teknolojilerini destekleyecek. Telefon IP48 sertifikası sayesinde belirli seviyeye kadar suya ve toza karşı dayanıklılık sunacak. Samsung'un konuya dair resmî açıklama yapmadığını belirtelim.

Samsung Galaxy Z Flip FE Ne Zaman Çıkacak?

Samsung Galaxy Z Flip FE'nin Galaxy Z Fold 7 ve Galaxy Z Flip 7 ile birlikte temmuz ayında tanıtılması bekleniyor.