BİM'de 10 Bin TL Altına Android Telefonlar Satılacak! Tarih Verildi

BİM'de uygun fiyatlı Android telefonlardan akıllı televizyonlara kadar çeşitli teknolojik ürünler satılacak. Bunlar arasında Casper VIA M45, VIA X45, Dijitsu 58 inç 4K Google televizyon, Dijitsu 50 inç 4K Google televizyon, Philips buharlı ütü, Fakir dik durabilen süpürge ve Heifer saç kurutma makinesi, Philips OneBlade hibrit tıraş makinesi bulunuyor.

BİM'de Casper VIA M45 ve VIA X45'in Fiyatı Ne Kadar?

BİM marketlerde 10 Nisan 2026 tarihinden itibaren Casper VIA X45'in 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü 9 bin 500 TL fiyat etiketiyle satılacak. 6,67 inç ekran büyüklüğüne sahip olan akıllı telefon, AMOLED ekran üzerinde 1080 x 2400 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunuyor. Yüksek yenileme hızı sayesinde akıcı ekran deneyimi elde diliyor.

Telefonun arka tarafında 50 megapiksel, 5 megapiksel ve 2 megapiksel çözünürlüklerinde üç adet kamera bulunuyor. Ön yüzeyde ise 24 megapiksel çözünürlüğünde kamera mevcut. 5.000 mAh batarya kapasitesine sahip olan telefonda MediaTek'in sekiz çekirdekli Helio G99 işlemcisi yer alıyor. Bu işlemci, Mobile Legends: Bang Bang ve PUBG Mobile'ı ortalama 58 FPS'te çalıştırıyor.

Casper VIA M45'in 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip sürümü 6 bin 990 TL'ye satılacak. 6,53 inç ekran büyüklüğüne sahip olan akıllı telefon, IPS ekran üzerinde 90Hz yenileme hızı, 720 x 1600 piksel çözünürlük ve 450 nit parlaklık sunuyor. Telefonda 5.000 mAh batarya kapasitesi mevcut.

VIA M45'in arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 2 megapiksel çözünürlüğünde bokeh kamera ve 2 megapiksel çözünürlüğünde makro kamera yer alıyor. Yüzde 89 ekran gövde oranına sahip olan akıllı telefonda MediaTek'in sekiz çekirdekli işlemcisi Helio G36 mevcut. Bu işlemci, Mobile Legends: Bang Bang ve PUBG Mobile'ı ortalama 26 FPS'te çalıştırıyor.

BİM'de önümüzdeki hafta içinde satışa sunulacak teknolojik ürünler arasında 21 bin 500 TL fiyata sahip Dijitsu 58 inç 4K QLED Google televizyon, 14 bin 500 TL fiyatlı Dijitsu 50 inç 4K Google televizyon, 2 bin 390 TL fiyata sahip Philips buharlı ütü, 89 TL fiyatlı Heifer saç kurutma makinesi ve 999 TL fiyata sahip Philips OneBlade tıraş makinesi yer alıyor.

Editörün notu: Bu içerik herhangi bir reklam içermemektedir. İlgi çekici ürün/hizmet hakkında bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır.

