144Hz Ekranlı Ucuz Android Telefon Geliyor! Dev Bataryaya Sahip

Realme'nin yeni telefonu Narzo 100 Lite 5G'ye dair önemli bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor. Daha önce Bluetooth SIG sertifikası alan Narzo 100 Lite 5G'nin bu kez özellikleri ortaya çıktı. Telefonda MediaTek tarafından geliştirilen orta sınıf bir Dimensity işlemci bulunuyor. Cihaz ayrıca yüksek yenileme hızına da sahip.

Realme Narzo 100 Lite 5G'nin Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran Boyutu: 6,8 inç

6,8 inç Ekran Çözünürlüğü: FHD+

FHD+ Ekran Yenileme Hızı: 144Hz

144Hz İşlemci: Dimensity 6300

Dimensity 6300 RAM : 4 GB / 6 GB

: 4 GB / 6 GB Depolama: 64 GB / 128 GB

64 GB / 128 GB Batarya: 7.000 mAh

7.000 mAh Su Sıçramalarına ve Toza Dayanıklılık: IP64 sertifikası

Realme Narzo 100 Lite 5G'nin İşlemcisi Nasıl Olacak?

Realme'nin yeni telefonunda Dimensity 6300 işlemcisi bulunacak. MediaTek tarafından 6 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci, PUBG Mobile'ı ortalama 60 FPS'te, Mobile Legends: Bang Bang'i ortalama 90 FPS'te Call of Duty Mobile'ı ise ortalama 40 FPS'te çalıştırıyor. Yani mobil oyunlar için yeterli bir performans elde ediliyor.

Bu işlemci Samsung Galaxy A07 5G, Redmi 15C 5G, vivo V50 Lite 5G ve OPPO A6 5G dahil olmak üzere çok sayıda telefonda yer alıyor. İşlemcide 2.4 GHz hızında çalışan iki adet çekirdek ve 2 GHz hızında çalışan altı adet çekirdek mevcut. Narzo 80 Lite 5G'de de aynı işlemcinin tercih edildiğini belirtelim.

Realme Narzo 100 Lite 5G'nin Ekran Özellikleri Neler Olacak?

Narzo 100 Lite 5G'nin ekranı 6,8 inç büyüklüğünde olacak. Telefon, FHD+ çözünürlük ve 144Hz yenileme hızı sunuyor. Karşılaştırma yapmak gerekirse Narzo 80 Lite 5G'de 6,67 inç ekran boyutu, 720 x 1604 piksel çözünürlük, IPS LCD ekran, 120Hz yenileme hızı ve 625 nit parlaklık mevcut.

Narzo 80 Lite 5G'nin ekran özellikleri göz önünde bulundurulduğunda yeni telefonda 700 ile 900 nit arasında bir parlaklık görebiliriz. Bu parlaklık, ekrana doğrudan güneş ışığı gelmediği sürece aydınlık odalarda ekranın rahatça görülebilmesine imkân tanıyor. Yüskek yenileme hızı ise akıcı ekran deneyimi elde edilmesini sağlıyor.

Realme Narzo 100 Lite 5G'nin Bataryası Kaç mAh Olacak?

Realme'nin yeni telefonu 7.000 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Bu yüksek batarya kapasitesi sayesinde akıllı telefon uzun pil ömrü sunacak. Karşılaştırma yapmak gerekirse Narzo 80 Lite 5G'de 6.000 mAh batarya kapasitesi tercih edilmişti. Dolayısıyla yeni telefonun batarya tarafında önemli bir artış yaşanacak.

Realme Narzo 100 Lite 5G Ne Zaman Tanıtılacak mı?

Realme Narzo 100 Lite 5G'nin nisan veya mayıs ayında tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla birlikte akıllı telefonun tüm özellikleri, fiyatı, tasarımı ve renk seçenekleri belli olacak. Yüksek yenileme hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplayan Realme Narzo 90, 2025 yılının aralık ayında tanıtılmıştı.

Realme Narzo 100 Lite 5G Türkiye'de Satılacak mı?

Türkiye'de Realme C75 ve Realme C63 dahil olmak üzere Realme'nin pek çok telefonu satılıyor. bu göz önünde bulundurulduğunda Narzo C100 Lite'ın da Türkiye'de satışa sunulma ihtimalinin olduğunu söylemek mümkün. Konu ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadığını belirtelim.

Realme Narzo 100 Lite 5G'nin Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Realme Narzo 100 Lite 5G'nin 139 dolardan daha düşük bir başlangıç fiyat etiketiyle satışa sunulacağı iddia edildi. Bu da güncel kur ile birlikte 6 bin 188 TL'ye denk geliyor. Telefon Türkyie'de satışa sunulursa vergili fiyatı 11 bin TL civarı olabilir. Konu ile ilgili resmî açıklama yapılmadığını, bu sebepten dolayı telefonun farklı fiyat ile satışa sunulabileceğinin altını çizelim.

Editörün Yorumu

Narzo 100 Lite 5G'nin uygun fiyatlı Android telefonlar arasında oldukça iddialı bir model olacağını düşünüyorum. Yüksek yenileme hızı sayesinde çok akıcı bir ekran deneyimi elde edilecek. Özellikle 60Hz yenileme hızına sahip telefondan 120Hz yenileme hızına sahip telefona geçildiğinde aradaki fark belirgin şekilde hissediliyor.

Telefondaki işlemcinin hem günlük kullanım hem de mobil oyunlar için yeterli bir performans sunduğunu söyleyebilirim. Telefon yalnzıca işlemci ve yenileem hızıyla değil aynı zamanda yüksek batarya kapasitesiyle de dikkatimi çekti. Cihaz bu sayede uzun pil ömrü sunacak. Böylece telefonu sık sık şarj etmeye gerek kalmayacak.