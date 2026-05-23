The Boys Karakterleri, Popüler Oyuna Geliyor! Tanıtım Videosu Çıktı

Call of Duty Mobile ile The Boys dizisi arasında bir iş birliği duyuruldu. İki farklı evrenin birleşmesini sağlayacak olan bu iş birliği kapsamında oyuna başta Homelander (Yurtsever) olmak üzere çok önemli karakterler dahil olacak. Her karakter farklı silah ve ekipmanlarla birlikte oyunda yer alacak.

Call of Duty Mobile'a Hangi The Boys Karakterleri Eklenecek?

Call of Duty Mobile'a The Boys dizisinin Homelander, Starlight (Yıldız Işığı) ve Black Noir karakterleri eklenecek. Bilmeyenler için Homelander, The Boys dizisinin baş anti kahramanı olarak öne çıkıyor. Uçabiliyor, gözlerinden lazer ışını çıkararak her şeyi parçalayabiliyor, insanüstü bir gücü bulunuyor ve kurşun geçirmiyor.

Starlight, The Boys dizisinde iyi tarafta olan bir karakter fakat Homelander ile birlikte yer aldığı süper kahraman ekibinin amacının insanlara yardım etmek olduğunu düşünüyor, daha sonra ise bunun aslında zannettiği gibi olmadığını öğreniyor. Elektriği emip bunu çok ciddi patlamalara neden olacak şekilde kullanma gibi özel yetenekleri bulunuyor. Dayanıklı, güçlü bir karakter ama elektrik olmadığı sürece çok da yetenekli olduğunu söylemek mümkün değil.

Black Noir, The Boys'un en gizemli karakterlerinden. Neredeyse hiç konuşmuyor, simsiyah bir kostümü bulunuyor. Yüzü de taktığı maske dolayısıyla gizli. Homelander ve Starlight gibi süper kahramanlardan oluşan The Seven ekibinin bir parçası. Oldukça güçlü, yakın dövüşte neredeyse hiç rakip tanımıyor. Daha çok gizlilik odaklı hareket ediyor, acıya karşı dayanıklı.

Call of Duty Mobile'a Eklenecek Karakterlerin Özellikleri Neler Olacak?

Tahmin edebileceğiniz üzere Call of Dudy Mobile'a eklenecek olan karakterlerin yetenekleri dizideki gibi olmayacak. Homelander, düşmanları alt etmek için özel bir silaha sahip olacak. Homelander Pride olarak adlandırılacak bu silah, düşmanları lazerle alt etmek için kullanılacak. Ayrıca özel tasarımlı bir molotof kokteyli içerecek. Ayrıca karakter, havada uçma ve süzülme yeteneklerini gösteren özel harekete sahip olacak.

Starlight Radiance, Starlight'ın birincil silahı olacak. Düşmanları kendi gücü ile alt ettiğini gösteren özel efekt içerecek. Ayrıca flaş bombası için de tamamen karakterin yeteneğine vurgu yapan Light It Up kaplaması içerecek. Ayrıca Starlight'ın uçuşunu gösteren özel ifadeye de sahip olacak.

Black Noir'in birincil silahı, Noir Shadow olacak. Bu tüfek ile vurulan düşmanlar yavaş yavaş ortadan kalkıyor. Bu karakter daha çok suikastçı yönüyle ön plana çıktığı için Black Noir's Blade kaplamasına sahip olan bir karambit bıçağı kullanabilecek. Ayrıca yere vurarak şok dalgasına sebep olan özel bir yetenek efektiyle gelecek ve özel bıçak hareketi içeren bir ifade de içerecek.

Call of Duty Mobile'a The Boys Karakterleri Ne Zaman Gelecek?

The Boys karakterleri, 27 Mayıs 2026 tarihinde başlayacak olan 5. sezonla birlikte oyundaki yerini alacak. Bu karakterlerle bağlantılı olan avantajlar ve iki kat puan etkinliği de bundan biraz daha erken yani 24 Mayıs 2026'da devreye alınacak. Söz konusu tarihler geldiğinde oyuncular oyuncuları oldukça eğlenceli bir anlar bekliyor olacak.

Editörün Yorumu

The Boys'un öne çıkan karakterlerinin Call of Duty Mobile'a gelecek olmasının özellikle diziyi tüm sezonlarını bitirecek kadar sevenler için oldukça heyecan verici bir gelişme olduğunu düşünüyorum. Homelander, dizinin en sevilen karakterlerinden biri. Benzer şekilde Black Noir'ın da büyük bir hayran kitlesi bulunuyor. Oyuncular özellikle bu iki karakterle oynamaktan büyük keyif alacaktır.